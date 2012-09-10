Aybaba: 'Quaresma’yı incitmem'

Quaresma'nın ülkesine gitmeden görüşme isteğinde bulunduğu Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan bunu kabul etti. Boluspor ile oynanan hazırlık maçı için bu kente giden Siyah-Beyazlılar, yola çıkmadan önce Q7, Aybaba'dan görüşme talep etmiş, takımdaki geleceği hakkında konuşmak istemişti.





"Salı günü görüşeceğiz"





Portekizli oyuncu ile görüşüp görüşmeyeceği merak edilen Aybaba, "Kendisi başkanımız Fikret Orman'dan izin isteyip, ailesini görmek için Portekiz'e gitti. Benimle görüşmek istemiş. Salı günü konuşacağız" dedi. Deneyimli teknik adam, "Kimsenin incinmesini ve zarar görmesini istemiyorum. Öyle bir şey oluşturalım ki herkes her şeyden mutlu olsun" diye konuştu.





Fernandes'ten fedakarlık





Fernandes, sakatlığına rağmen Elazığspor karşısında oynamak istediğıini açıkladı. Adalesindeki çekmeden ötürü dört gündür sıkıntı yaşayan Fernandes, ülkesinde yaptığı açıklamada, transferinin artık mümkün olmadığını, tüm enerjisini Beşiktaş için vereceğini söyledi.





Kaynak: Hürriyet