Aybaba: 'Onu tesislerde görmek dahi istemiyorum'

Beşiktaş’ta her geçen gün değişik bir boyut kazanan Ricardo Quaresma hadisesi, teknik direktör Samet Aybaba’nın kesin tavrı ile bir başka boyuta geçti. Karabükspor galibiyeti sonrası futbol şube sorumlusu Tamer Kıran ve Ahmet Kavalcı ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen Aybaba, bu konuda gemileri yaktığını gösterdi.





Daha önce Quaresma’ya kapıyı açık bırakan Samet Aybaba’nın bu kez tamamen zıt ve katı sözler söyleyerek, “Benim için bu defter artık kapandı. Af söz konusu olamaz. Gayet güzel bir hava yakaladık. O burada kaldıkça takım da etkileniyor. Bunun bozulmasından korkuyorum. Artık onu tesislerde dahi istemiyorum. Gerekirse Ferrari gibi davalık olsun” dedi.





Quaresma dava açarsa





Aybaba’nın sert ve net tavrı karşısında Kıran ve Kavalcı şaşkınlık yaşadı. Aybaba’nın bu katı tutumunun ardından ne yapacaklarını şaşıran iki yönetici alternatif plan hazırlığına girdi. Yıllık 3 milyon 750 bin Euro garanti para kazanan ve başka bir kulübe gitmeye sıcak bakmayan Portekizli oyuncu ile yeniden masaya oturulup uzlaşma zemini aranacak. Bir miktar ödeme yapılıp bonservisi bedava eline verilecek. Eğer bunu kabule yanaşmazsa tek taraflı fesih de gündeme gelecek. Ancak bu durumda Siyah-Beyazlılar’ın başı çok ağrıyacak. Ferrari davasında büyük sıkıntı çeken yönetim, Quaresma’da da aynı akibeti görürse ekonomik anlamda büyük bir sıkıntıya düşecek.









Kaynak: Habertürk - Kartal Yiğit