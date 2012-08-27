Aybaba, hakemden şikayetçi

Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, karşılaşma sonrası katıldığı basın toplantısında, her şey kendileri için çok iyi giderken, hakem kararlarının kendilerini etkilediğini kaydederek, ''Her şeyi iyi yaptığımızı düşündüğümüz anda hakem kararları bizi acıttı. Lütfen bu arkadaşlar dikkatli olsunlar, bu camianın kaderiyle oynamasınlar. Bu camianın canını bu kadar incitmesinler. Penaltı olmadığını herkes gördü. Görüntüler var, tekrarlar var'' diye konuştu.





''Planladığımız gibi başlamadık''





Oyuna planladıkları gibi başlamadıklarını anlatan Aybaba, şöyle devam etti:





''Rakibe çok geniş alan bıraktık. Savunmamızın arkasına atılan her topta rakip pozisyon buldu. Ancak ikinci yarıda tamamen farklı bir düşünce ve istek vardı. Bizim takım biraz daha maçı istedi ve iyi şeyler yaptık. Holosko'yu, Hakan'ın ters ayağına koşturup pozisyon bulmak istiyorduk. Toraman'ı sigorta gibi tutmayı planladık. Orta alanda Veli ile biraz daha öne çıkıp Selçuk'u rahatsız etmek istedik. İlk yarıda bunları yapamadık ancak ikinci yarıda düzelttik.''





''Devamlı Beşiktaş eleştiriliyor''





Aybaba, oyuncularını gösterdikleri mücadele nedeniyle kutladığını ifade ederek, ''Diğer takımlarla ilgili eleştiri yapılmazken Beşiktaş herkesin gündeminde. Herkes her şeyi bildiği halde, devamlı Beşiktaş eleştiriliyor. Sonuçta futbolcularımız, taraftarlarımız, biz geriliyoruz. Futbol takımının yapması gereken ne varsa yapmaya çalışacağız. Bu tempoyu yükseltmeye çalışacağız. İlerleyen haftalarda savunmada daha az hata yapacağız'' ifadelerini kullandı.





''Koskoca kulübü bir oyuncuyla bağdaştırmayın''





Ricardo Quaresma ile ilgili bir soruya ise Aybaba, şöyle yanıt verdi:





''Bir camiayı, koskoca Beşiktaş Kulübü'nü bir oyuncuyla bağdaştırmak ne kadar yakışır insanlara. Firma, marka Beşiktaş'tır. Bizler gelip geçiciyiz. Biz bu camia için buraya geldik. Enerjimizi böyle tüketmeyin. Yararlı olacağını düşünüyorsak kadroya alırız, yoksa almayız. Başka şeyleri tartışın. Galatasaray'ın 2. golünde eliyle aldı mı almadı mı? Penaltı var mı yok mu? Fernandes'in bugün ne kadar istekli olduğunu, Veli'nin çalışkanlığını tartışalım. Yani futbol tartışalım.''





Necati Ateş'in transfer listelerinde olup olmadığı sorusu üzerine de Aybaba, ''Necati gündemimizde yok. Her hafta 10 futbolcu alıyoruz. Anlam veremedim'' dedi.





Pektemek'in durumu ciddi





Samet Aybaba, maçın ikinci yarısında sakatlanan Mustafa Pektemek'in durumunun ciddi olabileceğini söyledi.





Pektemek'in sakatlığına üzüldüğünü ifade eden Aybaba, ''MR'a gitti. Ön çapraz bağlarında kopma olabilir'' diye konuştu.











