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Aybaba: ’’Artık aramıyoruz’’

Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3 maçta 9 gol atan takımının performasından etkilendi ve SB Elazığspor maçı sonrasında yaptığı açıklamada ''Artık santrfor aramıyoruz'' dedi.

17 Eylül 2012 Pazartesi 23:10
Aybaba: ’’Artık aramıyoruz’’
Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba, 3-0 sona eren SB Elazığspor maçından sonra yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

Aybaba, ligdeki takımların Anadolu takımların karşı zorlanacaklarını ifade etti ve şunları söyledi:

''Oyunun başında erken gol bulamazsak zorlanacağız. İlk 20 dakika direniyorlar, boş adam bırakmadan oynamaya çalışıyorlar ve kontra atak aramayı planlıyorlar. Bunları doğal karşılıyorum, saygı duyuyorum. İlk yarı oyun kilitlendi ama yavaş yavaş ağırlığımızı koyduk. İkinci yarıda bizim tempomuz yükselmeye başladı, rakibimizin temposu düşüşe geçti. Daha kaliteli kadromuz var. Fırsatları değerlendirebiliyoruz'' 

Tecrübeli teknik adam, devre arasında oyundan aldığı Batuhan hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:
 
''Maç maç değerlendirmemek lazım. Bizim  burada kısıtlı bır kadromuz var. Bazen Batuhan'ı kullanacağız, bazen Almeida'yı kullanacağız, bazen Holosko'yu içeride kullanacağız. Bugün Batuhan oynadı ve pek etkili olamadı. O da farkında. Sahada fazla gezemeyince ileride hem tek kaldı hem de markajdan kurtulamadı. Eksiklerini gidererek sezon boyunca oynamaya çalışacak'' 

Maç sonunda Sanica Boru Elazığspor'un teknik direktörü Bülent Uygun'a gelen yabancı madde nedeniyle meslektaşına geçmiş olsun dileyen Aybaba, ''Oysa ne güzel bir maç oynamışız. Taraftarımız muhteşem. Biz takım için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Basit şeylerle bu güzel görüntüleri bozmamak lazım. Talihsizlik olmuş'' diyerek taraftarlara mesaj yolladı.
 
Aybaba, son 3 maçta 9 gol atılmasına ilişkin sorulan ''Santrfor arayışınız sürüyor mu?'' sorusuna  ise, ''Artık aramıyoruz'' yanıtını verdi.
 
Maç sonrasında İnönü Stadı'nda oyuncuların rejenerasyon antrenmanı yaptıran Samet Aybaba, ''Daha sağlıklı olabilmeleri için bunu yaptırmamız şart'' dedi.  


 
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