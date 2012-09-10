Avustralya’da bir Türk derbisi

Avustralya Premier Ligi'nde mücadele eden iki Türk takımı arasındaki maçta Gençlikgücü, Anadoluspor'u 2-1 yendi.





Victoria eyaletinin en üst ligi olan Premier Lig'de mücadele eden Gençlikgücü ve Anadoluspor, hafta sonu ''Türk derbisinde'' karşı karşıya geldi. Premier Lig'deki ilk sezonunu geçiren ve ligde kalmayı bir hafta önce garantileyen Gençlikgücü, final grubuna girmek için mücadele eden Anadoluspor'u konuk etti.





21. dakikada Anadoluspor'dan Mark Leech, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu sonuçla sona erdi.





63. dakikada Anadoluspor'dan Steven Hesketh, topu ters bir vuruşla kendi ağlarına gönderdi: 1-1





Anadoluspor'un sahadaki tek Türk oyuncusu kaptan İsyan Erdoğan, iki sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Gençlikgücü, 86. dakikada aradığı galibiyet golünü Türk oyuncusu Sait Güler ile buldu. Ceza çizgisi sol çaprazında defanstan dönen topla buluşan Sait Güler, şık bir vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.





Karşılaşma 2-1 Gençlikgücü'nün üstünlüğüyle son buldu.





Karşılaşmaya seyirciyi ilgisinin az olması dikkati çekti.