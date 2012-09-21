Avşarın estetikli hali

Hülya Avşar da zamana yenildi! Bu yılki Antalya Film Festivali'nde jüri başkanlığı yapmaya hazırlanan, 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında jüri üyesi olarak hayranlarının karşısına çıkan Hülya Avşar da estetikçilere teslim oldu. Bugüne kadar estetiksiz olduğunu her fırsatta dile getiren ve bununla övünen Avşar; dinç ve canlı bir yüzle ekrana çıkmak için yanaklarına dolgu maddesi enjekte ettirdi. Yeni imajıyla ilk kez 'Yetenek Sizsiniz' yarışmasında görücüye çıkan sanatçının bu görüntüsünü hayranları eleştirdi.