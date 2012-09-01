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Avrupa transfer raporu

Avrupa'da 1 Temmuz'da başlayan yaz transfer dönemi Türkiye ve Rusya dışında kapandı.

01 Eylül 2012 Cumartesi 10:40
Avrupa transfer raporu
Son dakikaya kadar süren çalışmaların ardından ortaya çıkan tabloda en çok işlem hacmine, 617 milyon avrosu gider olmak üzere, 910 milyon avro tutarındaki hareketle İngiltere Premier Ligi ulaştı.

En fazla gelir Serie A'da

Transfer gelirlerinde birinciliği ise 371 milyon avro ile İtalya Serie A aldı. Hollanda Eredivisie kıta ligleri arasında 63.5 milyon avro kâr üreterek bu alanda zirveye oturdu. La Liga'dan düşen Villareal'in önemli futbolcularını elden çıkarması sebebiyle kârlılık sıralamasında ikinciliği 57 milyon avro ile Liga Adelante aldı.

En çok para harcayan PSG

Kulüpler bazında transfer giderinde başı çeken ekip Katar fonundan beslenen PSG oldu. Fransız kulübü beş futbolcu için 143 milyon avro harcadı. Rus oligark Roman Abramovich'in sahibi olduğu Chelsea ise transfere 99 milyon avro tutarında yatırım yaparak sıralamada ikinciliğe yerleşti.

En fazla kazanan Tottenham

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Tottenham geçen hafta 35 milyon avro karşılığında İspanyol devi Real Madrid'e sattığı Hırvat yıldız Luka Modric ile birlikte transferde toplam 72 milyon avroyu kasasına koydu ve 68.5 milyon avro gelir elde eden Milan'ı sollayarak bu alanda zirveyi elde etti.

En pahalı Moura

Transfer piyasasının en pahalı ismi, 43 milyon avroluk sözleşme fesih bedeliyle sene sonunda Paris Saint Germain kadrosuna katılacak olan 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Lucas Moura olurken; Milan'ın stoperi Thiago Silva yine aynı kulübe 42 milyon avro bedelle transfer olarak sıralamada vatandaşını takip etti.
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