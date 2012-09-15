Avrupa Şampiyonası’nın bir ayağı Türkiye’de yapılacak

Avrupa ve Doğu Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Akyazı ilçesindeki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde sıralama turlarıyla başladı.





Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Romanya ve Makedonya'dan 49 sporcunun katıldığı şampiyonanın son ayak yarışları, Süpermoto Open, Süpermoto B, Süpermoto C ve Süpermoto Junior olmak üzere 4 kategoride yapılacak.





Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, şampiyonanın Türkiye'de yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun yaptırdığı pistin uluslararası standartlarda olduğunu söyledi.





Uçar, motor sporlarında uluslararası organizasyonların önemli olduğuna işaret ederek, ''Yarışları herhangi bir ücret ödemeden ülkemize getirdik. Pistin uluslararası standartlarda olması da işimizi kolaylaştırdı. Bu pist, yarışların ardından uluslararası sertifika da alacak. Gelecek yıldan itibaren Avrupa Şampiyonası'nın bir ayağını rutin olarak ülkemizde gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.





Milli motosikletçi Sofuoğlu





Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu da yabancı sporcuları pistinde ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, sıralama turlarının çok zevkli geçtiğini söyledi.





Yarışlara misafir olarak katılabileceğini anlatan Sofuoğlu, ''Önümüzdeki hafta önemli bir yarışım var ama yine de katılacağım ve misafirlerimle beraber olacağım. Şampiyonanın Türkiye'de düzenlenmesi motor sporlarına katkı yapacak. Şu anda hava sıcak ama yarışlar iyi olacak. İnşallah sıkıntısız şekilde şampiyonayı tamamlayacağız'' şeklinde konuştu.





Şampiyona, yarın yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.