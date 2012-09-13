Avrupa Şampiyonası elemeleri Ankara’da başlıyor

TVF Başkent Salonu'nda 14-16 Eylül tarihlerinde yapılacak 2. etap maçları sonunda (A) Milliler'in, grubunda ilk iki takım arasına girmesi gerekiyor. 2. etap maçlarının ardından gruplarını 1. sırada bitiren takımlar final biletini alacak, grup ikincileri ise kendilerine son bir şans tanıyacak play-off maçlarına katılım hakkı kazanacak.





Türkiye, 1. etap maçlarında Belarus, İngiltere ve Portekiz ile karşılaşmış ve etap sonunda grubunda son sırada yer almıştı.





Sırp asıllı Fransız antrenör Veljo Basic yönetimindeki milli takımda Ulaş Kıyak, Ahmet Pezük, Kemal Kıvanç Elgaz, Burutay Subaşı, Serhat Coşkun, Selçuk Keskin, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Erhan Dünge, Emre Batur, Resul Tekeli ve Ramazan Serkan Kılıç yer alıyor.





Ankara'da yapılacak 2. etap maçlarının programı ve Türkiye'nin yer aldığı (A) Grubu'ndaki son puan durumu şöyle:





Maç programı





14 Eylül Cuma:





16:00 Belarus - Portekiz





18:30 Türkiye - İngiltere





15 Eylül Cumartesi:





16:00 Portekiz - İngiltere





18:30 Belarus - Türkiye





16 Eylül Pazar:





16:00 İngiltere - Belarus





18:30 Türkiye - Portekiz





(A) Grubu puan durumu





TAKIMLAR O G M AS VS P





1.Belarus 3 3 - 9 2 9





2.Portekiz 3 2 1 6 7 4





3.İngiltere 3 1 2 6 8 3





4.Türkiye 3 - 3 5 9 2