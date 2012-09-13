Galeriler Videolar
İstanbul 12°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Avrupa Şampiyonası elemeleri Ankara’da başlıyor

2013 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri devam ediyor. (A) Milli Takım'ın yer aldığı (A) Grubu'nda 2. tur 2. etap maçları yarın Ankara'da başlıyor.

13 Eylül 2012 Perşembe 11:05
Avrupa Şampiyonası elemeleri Ankara’da başlıyor
TVF Başkent Salonu'nda 14-16 Eylül tarihlerinde yapılacak 2. etap maçları sonunda (A) Milliler'in, grubunda ilk iki takım arasına girmesi gerekiyor. 2. etap maçlarının ardından gruplarını 1. sırada bitiren takımlar final biletini alacak, grup ikincileri ise kendilerine son bir şans tanıyacak play-off maçlarına katılım hakkı kazanacak.

Türkiye, 1. etap maçlarında Belarus, İngiltere ve Portekiz ile karşılaşmış ve etap sonunda grubunda son sırada yer almıştı. 

Sırp asıllı Fransız antrenör Veljo Basic yönetimindeki milli takımda Ulaş Kıyak, Ahmet Pezük, Kemal Kıvanç Elgaz, Burutay Subaşı, Serhat Coşkun, Selçuk Keskin, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök, Erhan Dünge, Emre Batur, Resul Tekeli ve Ramazan Serkan Kılıç yer alıyor. 

Ankara'da yapılacak 2. etap maçlarının programı ve Türkiye'nin yer aldığı (A) Grubu'ndaki son puan durumu şöyle:

Maç programı

14 Eylül Cuma:

16:00 Belarus - Portekiz

18:30 Türkiye - İngiltere

15 Eylül Cumartesi:

16:00 Portekiz - İngiltere

18:30 Belarus - Türkiye

16 Eylül Pazar:

16:00 İngiltere - Belarus

18:30 Türkiye - Portekiz

(A) Grubu puan durumu

TAKIMLAR          O    G    M    AS    VS   P

1.Belarus         3    3    -     9     2   9 

2.Portekiz        3    2    1     6     7   4

3.İngiltere       3    1    2     6     8   3

4.Türkiye         3    -    3     5     9   2 
 
 
 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim