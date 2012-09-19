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Avrupa Ligi’ni 11 ülke kazandı

Futbolda daha önce UEFA Kupası, son 4 sezondur da UEFA Avrupa Ligi adı altında organize edilen Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı kupasını en çok kazanan ekipler Liverpool, Inter ve Juventus oldu.

19 Eylül 2012 Çarşamba 13:50
Avrupa Ligi’ni 11 ülke kazandı
UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.

Organizasyonun adı 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, 4 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.

Kupayı kazanan takımlar

1971-1972 sezonundan itibaren adı değiştirilerek UEFA Kupası ismiyle düzenlenen kupayı en çok müzesine götüren takımlar, 3'er kez bu başarıya ulaşan İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Inter ve Juventus takımları oldu.

Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:

Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham Hotspur (İngiltere) 2, Sevilla (İspanya) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1.

Kupanın gittiği ülkeler

UEFA Kupası'nı kazanan takımların bağlı bulunduğu ülkeler şunlar:

İtalya 9, İspanya 7, İngiltere 6, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1.

Galatasaray tarih yazdı

UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı olan Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.

Şampiyonlar ve finalistler

1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adıyla düzenlenen futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı kupasını kazanan takımlar ve finalistler şöyle:

 Sezon        Şampiyon                Finalist                 Sonuç

1971-72   Tottenham Hotspur    Wolverhampton    2-1, 1-1

1972-73   Liverpool            Mönchengladbach  3-0, 2-0

1973-74   Feyenoord            Tottenham        2-2, 2-0

1974-75   Mönchengladbach      Twente           0-0, 5-1

1975-76   Liverpool            Brugge           3-2, 1-1

1976-77   Juventus             Athletic Bilbao  1-0, 1-2

1977-78   PSV Eindhoven        Bastia           0-0, 3-0

1978-79   Mönchengladbach      Kızılyıldız      1-1, 1-0

1979-80   Eintracht Frankfurt  Mönchengladbach  2-3, 1-0

1980-81   Ipswich Town         AZ 67 Alkmaar    3-0, 2-4

1981-82   Göteborg             Hamburg          1-0, 3-0

1982-83   Anderlecht           Benfica          1-0, 1-1

1983-84   Tottenham Hotspur    Anderlecht       1-1, 1-1 (4-3 pen.)

1984-85   Real Madrid          Videoton         3-0, 0-1

1985-86   Real Madrid          Köln             5-1, 0-2

1986-87   Göteborg             Dundee United    1-0, 1-1

1987-88   Bayer Leverkusen     Espanyol         0-3, 3-0 (3-2 pen.)

1988-89   Napoli               Stutgart         2-1, 3-3

1989-90   Juventus             Fiorentina       3-1, 0-0

1990-91   Inter                Roma             2-0, 0-1

1991-92   Ajax                 Torino           2-2, 0-0

1992-93   Juventus             B. Dortmund      3-1, 3-0

1993-94   Inter                Casino Salzburg  1-0, 1-0

1994-95   Parma                Juventus         1-0, 1-1

1995-96   Bayern München       Bordeaux         2-0, 3-1

1996-97   Schalke 04           Inter            1-0, 0-1 (4-1 pen.)

1997-98   Inter                Lazio            3-0

1998-99   Parma                O. Marsilya      3-0

1999-00   GALATASARAY          Arsenal          0-0 (4-1 pen.)

2000-01   Liverpool            Alaves           5-4 (Uzatmada)

2001-02   Feyenoord            B. Dortmund      3-2

2002-03   Porto                Celtic           3-2 (Uzatmada)

2003-04   Valencia             O. Marsilya      2-0

2004-05   CSKA Moskova         S. Lizbon        3-1

2005-06   Sevilla              Middlesbrough    4-0

2006-07   Sevilla              Espanyol         2-2 (3-1 pen.)

2007-08   Zenit                G.Rangers        2-0

2008-09   Shakhtar Donetsk     Werder Bremen    2-1 (Uzatmada)

2009-10   Atletico Madrid      Fulham           2-1 (Uzatmada)

2010-11   Porto                Braga            1-0

2011-12   Atletico Madrid      Athletic Bilbao  3-0

Fuar Şehirleri Kupası
 
1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:

 Sezon           Şampiyon                     Finalist           Sonuç

1955-58   Barcelona Karması    Londra Karması   2-2, 6-0

1958-60   Barcelona Karması    Birmingham       0-0, 4-1

1960-61   Roma                 Birmingham       2-2, 2-0

1961-62   Valencia             Barcelona        6-2, 1-1

1962-63   Valencia             Dinamo Zagreb    1-2, 2-0

1963-64   Real Zaragoza        Valencia         2-1

1964-65   Ferençvaroş          Juventus         1-0

1965-66   Barcelona            Real Zaragoza    0-1, 4-2

1966-67   Dinamo Zagreb        Leeds United     2-0, 0-0

1967-68   Leeds United         Ferençvaroş      1-0, 0-0

1968-69   Newcastle United     U.Dosza          3-0, 2-3

1969-70   Arsenal              Anderlecht       1-3, 3-0

1970-71   Leeds United         Juventus         2-2, 1-1 (kura)

Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde, 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.
 
 
 
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