Avrupa Ligi’ni 11 ülke kazandı

UEFA Avrupa Ligi, 1955 yılında Fuar Şehirleri Kupası adı altında düzenlenmeye başlandı.





Organizasyonun adı 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alırken, 4 sezondur da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlendi.





Kupayı kazanan takımlar





1971-1972 sezonundan itibaren adı değiştirilerek UEFA Kupası ismiyle düzenlenen kupayı en çok müzesine götüren takımlar, 3'er kez bu başarıya ulaşan İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Inter ve Juventus takımları oldu.





Kupayı şimdiye dek kazanan takımlar şunlar:





Inter (İtalya) 3, Juventus (İtalya) 3, Liverpool (İngiltere) 3, Borussia Mönchengladbach (Almanya) 2, Feyenoord (Hollanda) 2, Göteborg (İsveç) 2, Parma (İtalya) 2, Real Madrid (İspanya) 2, Tottenham Hotspur (İngiltere) 2, Sevilla (İspanya) 2, Porto (Portekiz) 2, Atletico Madrid (İspanya) 2, Ajax (Hollanda) 1, Anderlecht (Belçika) 1, Bayer Leverkusen (Almanya) 1, Bayern Münih (Almanya) 1, CSKA Moskova (Rusya) 1, Eintracht Frankfurt (Almanya) 1, Galatasaray (Türkiye) 1, Ipswich Town (İngiltere) 1, Napoli (İtalya) 1, PSV Eindhoven (Hollanda) 1, Schalke 04 (Almanya) 1, Valencia (İspanya) 1, Zenit (Rusya) 1, Shakhtar Donetsk (Ukrayna) 1.





Kupanın gittiği ülkeler





UEFA Kupası'nı kazanan takımların bağlı bulunduğu ülkeler şunlar:





İtalya 9, İspanya 7, İngiltere 6, Almanya 6, Hollanda 4, İsveç 2, Rusya 2, Portekiz 2, Belçika 1, Türkiye 1, Ukrayna 1.





Galatasaray tarih yazdı





UEFA Kupası'nı kazanan ilk ve tek Türk takımı olan Galatasaray, bu başarısını 1999-2000 sezonunda gerçekleştirdi.





Sarı-kırmızılılar, o sezon UEFA Kupası'na maç kaybetmeden uzanırken, Kopenhag'daki finalde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı.





Şampiyonlar ve finalistler





1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adıyla düzenlenen futbolda Avrupa'nın kulüpler bazında 2 numaralı kupasını kazanan takımlar ve finalistler şöyle:





Sezon Şampiyon Finalist Sonuç





1971-72 Tottenham Hotspur Wolverhampton 2-1, 1-1





1972-73 Liverpool Mönchengladbach 3-0, 2-0





1973-74 Feyenoord Tottenham 2-2, 2-0





1974-75 Mönchengladbach Twente 0-0, 5-1





1975-76 Liverpool Brugge 3-2, 1-1





1976-77 Juventus Athletic Bilbao 1-0, 1-2





1977-78 PSV Eindhoven Bastia 0-0, 3-0





1978-79 Mönchengladbach Kızılyıldız 1-1, 1-0





1979-80 Eintracht Frankfurt Mönchengladbach 2-3, 1-0





1980-81 Ipswich Town AZ 67 Alkmaar 3-0, 2-4





1981-82 Göteborg Hamburg 1-0, 3-0





1982-83 Anderlecht Benfica 1-0, 1-1





1983-84 Tottenham Hotspur Anderlecht 1-1, 1-1 (4-3 pen.)





1984-85 Real Madrid Videoton 3-0, 0-1





1985-86 Real Madrid Köln 5-1, 0-2





1986-87 Göteborg Dundee United 1-0, 1-1





1987-88 Bayer Leverkusen Espanyol 0-3, 3-0 (3-2 pen.)





1988-89 Napoli Stutgart 2-1, 3-3





1989-90 Juventus Fiorentina 3-1, 0-0





1990-91 Inter Roma 2-0, 0-1





1991-92 Ajax Torino 2-2, 0-0





1992-93 Juventus B. Dortmund 3-1, 3-0





1993-94 Inter Casino Salzburg 1-0, 1-0





1994-95 Parma Juventus 1-0, 1-1





1995-96 Bayern München Bordeaux 2-0, 3-1





1996-97 Schalke 04 Inter 1-0, 0-1 (4-1 pen.)





1997-98 Inter Lazio 3-0





1998-99 Parma O. Marsilya 3-0





1999-00 GALATASARAY Arsenal 0-0 (4-1 pen.)





2000-01 Liverpool Alaves 5-4 (Uzatmada)





2001-02 Feyenoord B. Dortmund 3-2





2002-03 Porto Celtic 3-2 (Uzatmada)





2003-04 Valencia O. Marsilya 2-0





2004-05 CSKA Moskova S. Lizbon 3-1





2005-06 Sevilla Middlesbrough 4-0





2006-07 Sevilla Espanyol 2-2 (3-1 pen.)





2007-08 Zenit G.Rangers 2-0





2008-09 Shakhtar Donetsk Werder Bremen 2-1 (Uzatmada)





2009-10 Atletico Madrid Fulham 2-1 (Uzatmada)





2010-11 Porto Braga 1-0





2011-12 Atletico Madrid Athletic Bilbao 3-0





Fuar Şehirleri Kupası

1955-1958 döneminden 1971-1972 sezonuna dek Fuar Şehirleri Kupası adı altında oynanan kupadaki finalistler ve şampiyonlar ise şöyle:





Sezon Şampiyon Finalist Sonuç





1955-58 Barcelona Karması Londra Karması 2-2, 6-0





1958-60 Barcelona Karması Birmingham 0-0, 4-1





1960-61 Roma Birmingham 2-2, 2-0





1961-62 Valencia Barcelona 6-2, 1-1





1962-63 Valencia Dinamo Zagreb 1-2, 2-0





1963-64 Real Zaragoza Valencia 2-1





1964-65 Ferençvaroş Juventus 1-0





1965-66 Barcelona Real Zaragoza 0-1, 4-2





1966-67 Dinamo Zagreb Leeds United 2-0, 0-0





1967-68 Leeds United Ferençvaroş 1-0, 0-0





1968-69 Newcastle United U.Dosza 3-0, 2-3





1969-70 Arsenal Anderlecht 1-3, 3-0





1970-71 Leeds United Juventus 2-2, 1-1 (kura)





Not: Haberde, kupa şampiyonları ve kazanan takımların ülkelerine ait istatistiki bilgiler, UEFA'nın da baz aldığı şekilde, 1971-1972 sezonundan itibaren yapılan isim değişikliği sonrası düzenlenen finalleri kapsamaktadır.