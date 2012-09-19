Avrupa Ligi’ne İtalya damgası





Futbolda daha önce UEFA Kupası, son 4 sezondur da UEFA Avrupa Ligi adı altında organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İtalyan takımları oldu.





İtalyan ekipleri, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda 15 kez final oynarken, 9 kez şampiyonluğa ulaştı.





İtalyanları 7 şampiyonlukla İspanyollar, 6'şar zaferle de Alman ve İngiliz takımları takip etti.





Ülkeler ve şampiyonluk sayıları





UEFA Kupası finalinde en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:





İtalya: 15 (9 galibiyet / 6 mağlubiyet)





İspanya: 12 (7 galibiyet / 5 mağlubiyet)





Almanya: 14 (6 galibiyet / 8 mağlubiyet)





İngiltere: 11 (6 galibiyet / 5 mağlubiyet)





Hollanda: 6 (4 galibiyet / 2 mağlubiyet)





Portekiz: 5 (2 galibiyet / 3 mağlubiyet)





Fransa: 4 (4 mağlubiyet)





Belçika: 3 (1 galibiyet / 2 mağlubiyet)





İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)





İsveç: 2 (2 galibiyet)





Rusya: 2 (2 galibiyet)





Türkiye: 1 (1 galibiyet)





Ukrayna: 1 (1 galibiyet)





Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)





Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)





Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)