Avrupa Ligi’ne İtalya damgası

Futbolda daha önce UEFA Kupası, son 4 sezondur da UEFA Avrupa Ligi adı altında organize edilen Avrupa'nın 2 numaralı kupasını en çok kazananlar İtalyan takımları oldu.
İtalyan ekipleri, 1971 yılından bu yana organize edilen UEFA Kupası'nda 15 kez final oynarken, 9 kez şampiyonluğa ulaştı.
İtalyanları 7 şampiyonlukla İspanyollar, 6'şar zaferle de Alman ve İngiliz takımları takip etti.
Ülkeler ve şampiyonluk sayıları
UEFA Kupası finalinde en çok yer alan ülkeler ve şampiyonluk sayıları şöyle:
İtalya: 15 (9 galibiyet / 6 mağlubiyet)
İspanya: 12 (7 galibiyet / 5 mağlubiyet)
Almanya: 14 (6 galibiyet / 8 mağlubiyet)
İngiltere: 11 (6 galibiyet / 5 mağlubiyet)
Hollanda: 6 (4 galibiyet / 2 mağlubiyet)
Portekiz: 5 (2 galibiyet / 3 mağlubiyet)
Fransa: 4 (4 mağlubiyet)
Belçika: 3 (1 galibiyet / 2 mağlubiyet)
İskoçya: 3 (3 mağlubiyet)
İsveç: 2 (2 galibiyet)
Rusya: 2 (2 galibiyet)
Türkiye: 1 (1 galibiyet)
Ukrayna: 1 (1 galibiyet)
Yugoslavya: 1 (1 mağlubiyet)
Macaristan: 1 (1 mağlubiyet)
Avusturya: 1 (1 mağlubiyet)