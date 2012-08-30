Avrupa’da Yılın Futbolcusu Andres Iniesta

UEFA tarafından her yıl düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 53 gazetecinin verdiği oylarla belirlenen Avrupa'da Yılın Futbolcusu ödülünü Barcelona'dan Andres Iniesta kazandı. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşı Arjantinli yıldız Lione Messi ile yarışan İspanyol futbolcu, rakiplerini geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Aldığı ödülün ardından kısa bir konuşma yapan Iniesta, ödülü aldığı için çok mutlu olduğunu ve bu ödülü kazanmasında takım arkadaşlarının büyük katkısı olduğunu söyledi.

Iniesta, Barcelona ile ligi ikinci sırada tamamlayıp, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde Chelsea'ye elenirken İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu'na uzanmıştı.