Avrupa Birliği'ne not şoku

Moody's görünümün 'negatif'e düşürülmesinin AB bütçesine önemli katkı yapan Aaa seviyesinde nota sahip üye ülkelerin negatif görünümleriniyansıttığını vurguladı.



Moody's, Almanya, Fransa, İngiltere ve Hollanda'nınAB bütçesinin yüzde 45'ini sağladıklarını belirtti. Moody's böyle yüksek bir bütçe katkısı sağlanmadığı ortamda AB'nin kredibilitesinin önemli üye ülkelerin kredibilitelerine paralel gitmesinin makul olduğuna inandıklarını ifade etti.



Moody's, 23 Temmuz'da Almanya ve Hollanda'nın kredi notu görünümlerini 'negatif'e düşürmüştü.