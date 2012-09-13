Avcı-Selçuk gerilimi

Hollanda yenilgisinden sonra yazılı ve görsel medya tarafından Selçuk İnan 'ı oynatmadığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutulan Teknik Direktör Abdullah Avcı ile tecrübeli oyuncunun tartıştığı ileri sürüldü.

Teknik kadro bu konudaki iddiaları yalanlarken, kapalı kapılar ardında Avcı -Selçuk tartışmasıyla ilgili bir dizi senaryo konuşuluyor.

Milliyet Gazetesi''nin haberine göre; Hollanda maçı öncesinde kendisini ilk on birde göremeyen Selçuk İnan'ın, Avcı'ya, "Beni oynatmayacaktınız, o zaman niye çağırdınız?" diye çıkıştığı ve gerilimin bu konuşmadan sonra başladığı ileri sürüldü.

Estonya maçında sonradan oyuna giren ve attığı gole sevinmeyen Selçuk İnan'ın soyunma odalarından çıkarken yüzünün de asık olduğu gözlendi.

Ay-Yıldızlı futbolcuyla ilgili diğer bir tartışmanın ise yine Hollanda maçı öncesinde yaşandığı ileri sürüldü. Abdullah Avcı'nın, Hollanda kadrosunu açıklamadan önce Selçuk ile yaptığı konuşmada "Daha çabuk oynayan ve önce kesici özelliği olan arkadaşları tercih edeceğim. Seni daha sonra gidişata göre değerlendireceğim" ifadesini kullandığı, tecrübeli futbolcunun da, "Bu özellikler bende de var" diye yanıt verdiği de iddiaların arasında yer alıyor.