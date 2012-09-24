Avcı liderlik istiyor

Castrol Ford Team Türkiye Pilotu Yağız Avcı, yaptığı açıklamada, Doğu Avrupa Ralli Kupası'nda 430 puanla lider olduklarını ifade etti.





Kıtalararası Ralli Şampiyonası'na dahil olan Yalta Rallisi'nde birincilik alarak liderliğe yükseldiklerini hatırlatan Avcı, şunları söyledi:





''Şimdi önümüzde 2 yarış daha var. Biri 28-30 Eylül'de düzenlenecek Bulgaristan Sliven Rallisi, diğeri de ondan 2 hafta sonra yapılacak olan 45. Sırbistan Rallisi. Sliven Rallisi de Kıtalararası Ralli Şampiyonası'na dahil. Sliven Rallisi de Yalta Rallisi kadar zorlu olacak. Güçlü rakiplerimiz var. Daha kısa bir yarış ama asfalt zeminde oldukça zorlu bir yarış. Orada da yarışı ilk üçte tamamlayıp Doğu Avrupa Ralli Kupası liderliğimizi garantilemek istiyoruz.''





Doğu Avrupa Ralli şampiyonluğunu garantiledikten sonra Türkiye Ralli Şampiyonası'na hazırlanacaklarını bildiren Avcı, şöyle devam etti:





''Yalta'da aldığımız puanları Türkiye Ralli Şampiyonası'nda da kullanabiliyoruz. Şu an şampiyonada 4 puan farkla Luca Rossetti'nin arkasında ikinci sıradayız. Biz Hitit Rallisi'nde yarış dışı kalınca Rossetti liderliğe yükseldi. Yalta'da aldığımız puanlar çok işimize yaradı. Sezonun son yarışı 20-21 Ekim tarihlerinde asfalt zeminli Yeşil Bursa Rallisi olacak. Asfalt zeminde İtalyan rakibimiz oldukça hızlı. Onu geçmemiz gerekiyor. Bursa'da Rossetti mi yoksa biz mi şampiyon olacağız belli olacak.''





1997 Avrupa F2 klasmanında Avrupa Şampiyonluğu bulunan eski Ralli Pilotu Nejat Avcı'nın oğlu olan Yağız Avcı'nın 2006 ve 2008 Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonluğu, 2009, 2010 ve 2011 Türkiye Ralli Şampiyonluğu bulunuyor.