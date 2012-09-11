Av mevsimi !

2014 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ikinci maçında A Milli Takım, Kadıköy'de konuk ettiği Estonya'yı 3-0 mağlup etti ve D Grubu'ndaki ilk galibiyetini elde etti. Millilere galibiyeti getiren goller, Emre Belözoğlu, Umut Bulut ve Selçuk İnan'dan geldi.



Brezilya yolundaki ilk maçında Hollanda ile deplasmanda karşılaşan Ay-yıldızlı ekip, maç boyunca etkili bir oyun sergilemesine rağmen sahadan 2-0'lık sonuçla mağlup ayrılmıştı.



Milliler, Kadıköy Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki Estonya karşısına ise 2 değişiklikle çıktı. Savunmanın sağ tarafından Hamit Altıntop'un yerine Gökhan Gönül'ü sahaya süren Abdullah Avcı, Tunay Torun'un yerine de Burak Yılmaz'ı tercih etti.



Türkiye, maça da hızlı başladı. İlk dakikadan itibaren Estonya üzerinde yoğun pres yapan Ay-yıldızlılar, zaman zaman kalesinde de kontra ataklar gördü. Tolga Zengin'in 9. dakikadaki hatalı pasıyla ortaya çıkan Estonya tehlikesini, son anda araya giren Semih Kaya önledi. 11'de ise Türkiye savunmasının arkasına sarken Joel Lindpere, istediği vuruşu yapamadı ve top direkten auta gitti.



Kalesinde gördüğü bu pozisyonlardan sonra toparlanan Türkiye, yeniden rakip sahaya yerleşti. Estonyalı oyunculara orta sahada yaptığı baskıyla topu kapan Arda Turan, Emre'ye bıraktı. Emre Belözoğlu'nun ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Burak Yılmaz ceza sahasına girmeden Enar Jaager tarafından düşürüldü ve bu pozisyon sonrası hakem Marcin Borski, Enar Jaager'e kırmızı kartını gösterdi. Rakip takım Estonya, maçın 19. dakikasında 10 kişi kaldı.



Rakibin 10 kişi kalmasıyla Ay-yıldızlı ekip, Estonya üzerinde çok ciddi bir baskı kurdu. Her iki kanadı da etkili kullanan Milliler, devrenin son bölümünde istediği tehlikeleri yaratmayı başardı.



42'de Burak Yılmaz'ın filelere gönderdiği top, faul gerekçesiyle gol değeri kazanmazken, 43'te ise Emre'nin uzak direğe vuruşu direğin üzerinden auta gitti.



Adeta golün habercisi niteliğinde olan bu pozisyonların ardından Ay-yıldızlıların aradığı gol de 44'üncü dakikada geldi. Arda Turan pasıyla ceza sahasına giren Emre Belözoğlu, sol çaprazdan sert vurdu ve 2014 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki ilk golümüzü kaydetti. İlk 45 dakikalık bölüm de Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Farkı artırmak isteyen Milliler, ikinci yarının başlama vuruşuyla oyunu Estonya yarı sahasına yıktı. Burak Yılmaz'ın kafa vuruşuyla ikinci yarının ilk tehlikesini yaratan Ay-yıldızlılar, 59'da Umut Bulut'la farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Sercan Sararer'in ortasında ön direğe hareketlenen Umut, çok sert bir kafa vuruşuyla Estonya filelerini havalandırdı.



İkinci golle rahatlayan Milliler, bu dakikadan sonra pas temposunu artırıp, topla oynama oranını yüzde 70'lere kadar çıkardı. Mücadelenin 75. dakikasında ise sol kanattan Arda'nın topuk pasıyla hareketlenen Hasan Ali, çok güzel yere ortasını yaptı. Burak'ın bıraktığı topun gelişine Selçuk İnan sol ayağıyla vurdu ve skoru 3-0 yaptı.



Bu golden sonra maçın temposu tamamen düştü. Son dakikalara kadar Ay-yıldızlıların üstünlüğü ile geçilen karşılaşmada başka gol olmadı ve Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.