Atlı Cirit Şampiyonası’nda korkutan kaza

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'nca düzenlenen Türkiye Atlı Cirit Şampiyonası'nın Kütahya ayağında, Erzurum Atlı Spor Kulübü birinci oldu.





Federasyonun 2012 yılı faaliyet programı gereğince Kütahya Rahvan Atlı Spor Merkezi'nde düzenlenen ve 21 Eylül'de başlayan şampiyonaya Erzurum'dan iki, Bayburt ve Uşak'tan birer takım katıldı.





Final müsabakalarıyla sona eren şampiyonanın Kütahya ayağında, Erzurum Atlı Spor Kulübü birinci olarak Denizli'de yapılacak olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanırken, Uşak Atlı Spor Kulübü ikinci, Erzurum Dereboğazı Atlı Spor Kulübü üçüncü ve Bayburt Atlı Spor Kulübü ise dördüncü oldu.





Karşılaşma sonrası düzenlenen törende dereceye giren takımlara kupaları verildi.





Erzurum Atlı Spor Kulübü, İzmit, Şanlıurfa ve Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki müsabakaların birincilerinin katılımıyla 15 Ekim'de Denizli'de gerçekleştirilecek Türkiye finalinde mücadele edecek.





Atıyla birlikte düştü





Bu arada, Erzurum Atlı Spor Külübü ile Dereboğazı Spor Kulüpleri arasındaki son karşılaşmada, atıyla birlikte düşen Dereboğazlı sporcu Halil Söylemez (22), büyük tehlike atlattı.





Söylemez, rakip takıma hücum ettiği sırada ciridini atıp dönerken, rakip oyuncuya yakalanmamaya çalışırken atıyla birlikte düştü.





Söylemez ve atının yara almadan kurtulduğu kazada, kalkıp tekrar oyuna devam etti.



