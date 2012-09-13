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Atletler Sakarya Zaferi için koştu

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 91'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 7'inci Sakarya Zaferi Yol Koşusu yapıldı.

13 Eylül 2012 Perşembe 13:50
Atletler Sakarya Zaferi için koştu
 Türkiye Atlet Federasyonu (TAF) ile Polatlı Belediyesi, Polatlı Kaymakamlığı ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10 kilometrelik yol koşusunda 120 atlet, 'Sakarya Zaferi' için koştu.

Sakarya Zaferi Yol Koşusu için stat savaşta ilk kazanılan cephe olun Dua Tepe'den başladı. Atletler, 10 kilometrelik zorlu koşu parkurunu aşarak, Cumhuriyet Meydanındaki varış noktasına ulaştı.

Erkekler ve Bayanlar olarak iki kategoride yapılan yarışta, Erkeklerde, Etiyopyalı atlet Brıuk Geyacheen birinci olurken, Hasan Pak ikinci, Serkan Kaya üçüncü oldu. Bayarlarda ise, Esma Aydemir birinci, Mehtap Sızmaz ikinci, Türkan Özata üçüncü oldu.

Sakarya Zaferi Yol Koşusu'nun ödül törenine, 2012 Londra Olimpiyatlarında dereceye giren Aslı Çakır Alptekin ile Gamze Bulut'ta katıldı. 

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi, olimpiyat sporcularının ödüllendirilmesinin, taltif edilmesinin önemli bir olay olduğunu belirterek, Polatlı Belediyesine ve Polatlı Kaymakamlığı'na teşekkür etti.

Terzi, "2016 olimpiyatlarına şimdiden hazırlanıyoruz. Türk atletizmi büyük şampiyonalara erişecektirler." dedi.
 
Daha sonra 7. Sakarya Zaferi Yol Koşusu'nda dereceye girenlere ödüllerini, Türkiye Atletizm Federasyon Başkanı Mehmet Terzi, Topçu ve Füze Okul Komutanı Tümgeneral Ergüder Toptaş, 58. Topçu Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Yeni, Polatlı Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Polatlı Belediye Başkanı Yakup Çelik verdi. Bu arada yarışmada dereceye girenlerden birincilere 3 bin TL, ikincilere 2 bin TL, üçüncülere bin TLödül verildi.
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