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Atina’ya darağacı kurdular

Yunanistan’da yapılacak kesintileri protesto eden polis, sahil güvenlik ve itfaiye çalışanları, Sintagma Meydanı’nda sembolik olarak kurdukları dar ağacına çıktı.

07 Eylül 2012 Cuma 06:20
Atina’ya darağacı kurdular

Yunanistan'da AB, Avrupa Merkez Bankası ve IMF tarafından istenen toplam 11,5 milyar avroluk yeni harcama kesintileri çerçevesinde, maaş ve sosyal haklarında yapılacak kesintileri protesto eden polis, sahil güvenlik ve itfaiye çalışanları, Sintagma Meydanı'nda sembolik olarak kurdukları dar ağacına çıktı.

Bu kez binlerce polis, sahil güvenlik ve itfaiyecinin ''İmdat'' sloganlarıyla yardım istediği gösteriye, Bağımsız Yunanlılar Partisi Başkanı Panos Kammenos, aşırı sağcı Altın Şafak Milletvekili Ilias Kasidiaris ile Kasidiaris'in bir televizyon tartışma programında üzerine su attığı Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) Milletvekili Rena Dourou'yu da katılarak destek verdi.

Protesto çerçevesinde meydanda Maliye Bakanlığı önüne, üzerinde Yunanistan'ın kreditörleri AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF temsilcilerinden oluşan borç müfettişlerine denilen ''troyka'' yazılı ve üç darağacı bulunan üstü açık bir kamyonet getirildi.

Polis, itfaiye ve sahil güvenlik çalışanlarından birer kişi temsili darağacına çıktı ve sembolik olarak ipleri boynuna geçirdi.

Çevik kuvvet polislerinin müdahale için parlamento önünde bulunmadığı gösteri olaysız sona erdi.

(A.A)

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