Atilla Altıkat'ın anısına anıt

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu anıtın açılışına Kanadalı mevkidaşı John Baird’le birlikte katıldı. Baird, “Maalesef hem Türkiye hem de Kanada anlamsız şiddet eylemleri yüzünden çok değerli diplomatlarını kaybetti” dedi.

Altıkat, 27 Ağustos 1982’de arabasıyla işe giderken anıtın inşa edildiği kavşakta kırmızı ışıkta beklerken saldırıya uğramıştı. 10 el ateş edilen Altıkat, olay yerinde can vermişti. Aynı yıl Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği’nde görevli Danışman Kani Güngör de uğradığı saldırı sonucu felç olmuştu. Bu iki olay Kanada’nın 150 yıllık tarihinde diplomatik temsilciliklere yönelik en büyük saldırı olarak değerlendiriliyor.

Anıt, beş metre çapındaki metal yarımküre dışına yerleştirilen tahta bloklardan oluşuyor. Ottawa Citizen’a bilgi veren bir yetkili de, inşaatın ülkelerini temsil edip barış için çalışırken öldürülen tüm diplomatik misyon çalışanlarının anısına olduğunu söylüyor.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dünyanın neresinde olursa olsun Türk vatandaşlarının başının dik olduğunu belirterek, “Çünkü arkalarında güçlü bir Türkiye var” dedi.

Davutoğlu, Toronto Başkonsolosluğu’nun resmi açılışını yaptı ve Türk toplum üyeleriyle sohbet etti. Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kanada Dışişleri Bakanı ile çok iyi bir dostluğumuz var. O da elinden geleni yapıyor. Bu gezinin olması için ortaya koyduğumuz prensipler vardı. İnşallah daha iyi olacak. Biz buradaki vatandaşlarımızda ayrım da yapmıyoruz. Türkiye’den gelen herkes bizim vatandaşımızdır, kardeşimizdir. Diyaspora diye bir ayrım da gözetmiyoruz. Siz de kalplerinizi bütün Türkiye kökenlilere açın, herkesi kucaklayın.”