Ateş: ’’Beşiktaş’ın parasını çarçur etmeyi beceremiyoruz’’

Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, transferin son günlerinde kulüp olarak yaşadıklarını anlattı.

Ateş, Beşiktaş'ın sokağa atılacak parası olmadığını vurguluyarak, kulübün parasını çarçur etmeyi beceremediklerini söyledi. Seyit Ateş twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Zareta, Lazovic ve Nene'den birini almak için Avrupa'ya uçak bile gönderdik. Sabah 3 dediler, akşam 6'ya çıktılar. Beşiktaş'ın parasını sokağa atmamak için vazgeçtik. Beşiktaş'ın parasını çarçur etmeyi beceremiyoruz."