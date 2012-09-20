Atatürk için üretilen tabanca satılıyor

Atatürk'e, cumhuriyetin kuruluşunu kutlamak için hediye edilmek üzere üretilen tabanca, İngiltere'nin başkenti Londra'da satılacak.

Dönemin Arjantin Cumhurbaşkanı Marcelo Torcuato de Alvear'ın hazırlattığı Browning marka tabanca, Christie's müzayede evinde satışa çıkıyor.

Tabanca, 26 Eylül'de yapılacak 'Antik Silahlar Müzayedesi'nin en özel parçaları arasında yer alıyor.

20 bin ila 25 bin sterlin (72 bin TL) arasında alıcı bulması beklenen tabancanın üzerinde, altın harflerle 'General Mustafa Kemal' yazıyor.

Öte yandan Christie's yetkilileri, tabancanın Atatürk'e ulaşıp ulaşmadığına ilişkin ellerinde bir belge olmadığını bildirdiler.