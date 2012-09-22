Atatürk Havalimanı'nda yakalandılar

Valizlerde bulunan doldurulmuş gelinciklere sarılı ölü kobra yılanlarıyla yapılmış süs eşyaları ekipleri hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre; Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Emirates Havayolları'na ait bir uçakla Dubai'den İstanbul'a gelen iki Türk vatandaşının hareketlerinden şüphelenerek takibe aldı. Zanlıları havalimanından çıkmadan durduran ekipler, şüphelilerin bagajlarında yaptığı aramalarda aralarında vizon, tilki ve kuzu derisinden yapılmış kürklerinde bulunduğu 50 kürk ele geçirildi. Öte yandan valizlerde bulunan doldurulmuş gelinciklere sarılı ölü kobra yılanlarıyla yapılmış süs eşyaları ekipleri hayrete düşürdü.

