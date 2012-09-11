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Atatük Kültür Merkezi'nde yangın çıktı

Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

11 Eylül 2012 Salı 09:45
Atatük Kültür Merkezi'nde yangın çıktı

Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü. Restorasyon çalışmaları devam eden AKM'nin havalandırma boşluğunda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Beyoğlu itfaiye ekipleri binanın en üst katından yangına müdahale ederken, Fatih ve Şişli itfaiye ekipleri de takviye amaçlı olay yerine geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın sırasında AKM'nin önünde bulunan Hüseyin Kaya adlı vatandaş, ağır bir koku hissettiğini, daha sonra duman çıktığını gördüğünü, bunun üzerine itfaiyeye haber verdiğini belirterek, ''Dumanlar çatının iki tarafından da çıkıyordu. Alev yoktu, fakat çok ağır bir koku vardı. Plastik maddeler yanmış olabilir'' diye konuştu.


İtfaiyeciler sporu bırakıp yangına koştu

Atatürk Kültür Merkezi’nde çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Yangın itfaiyecilerin sabah sporu yaptığı sırada başlayınca, ekipler spor kıyafetleri ile birlikte yangına koştu.

Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. AKM'nin havalandırma boşluğunda başlayan yangın, güvenlik görevlilerinin fark etmesiyle itfaiyeye bildirildi. Yangın ihbarını alan itfaiye, olay yerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih gruplarından çok sayıda ekip sevk etti. Ekipler olay yerine gelir gelmez söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın fazla büyümeden kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda spor kıyafetleri ile yangına müdahale eden itfaiyeciler dikkat çekti. Beyoğlu grubunda görevli oldukları öğrenilen ekiplerin, sabah sporu yaptığı sırada yangın ihbarının geldiği, ekiplerin kıyafetleri değiştirmeden yangın yerine koştukları öğrenildi.

Polis ekipleri de yangın sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangını itfaiyeye haber veren vatandaşlar ise duman gördüklerini ve itfaiyeye durumu bildirdiklerini söyledi. Öte yandan AKM'de geçtiğimiz günlerde yapılan protokol töreni ile restorasyon çalışmaları başlatılmıştı

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