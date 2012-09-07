Ataman: 'Doğru transferler yaptık'

GSTV’ye kamp çalışmaları ve hazırlık maçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ergin Ataman, kampın kondisyon, teknik ve taktik açıdan çok faydalı geçtiğini kaydetti. Tecrübeli çalıştırıcı, yaptıkları hazırlık karşılaşmalarında gösterdikleri performanstan memnun olduğunu aktararak, şu ifadeleri kullandı:





”Daha sezon başı ama çok doğru transferler yaptığımızı, şu anda burada bizimle olan oyunculardan görme şansına sahip olduk. Tabii ki önümüzdeki günlerde eksik olan beş oyuncumuzun da katılmasıyla daha iyi bir takım halini alacağız. Takım olarak henüz yüzde 30, yüzde 40’lardayız, ama dediğim gibi önümüzde zaman var. Lig başlayıncaya kadar en iyi seviyeye gelmeyi bekliyoruz.”





Gelecek hafta, Antalya’da Rixos Cup turnuvasında mücadele edeceklerini belirten Ataman, milli takımda bulunan oyuncuların aralarına katılmasıyla daha iyi olacaklarını söyleyerek, şunları kaydetti: ”Antalya’da milli takımdan gelen oyuncularımız aramıza katılacak. Tabii ki o turnuvada da onları zaman zaman oynatacağız, ama esas olarak sistemin daha iyi görülebileceği turnuva Bandırma’daki TÜBAD Turnuvası olacak. Sonra 29 Eylül’de Paris’te oynayacağımız Paris Cup turnuvası olacak. Bu üç turnuvayı da tamamladıktan sonra Türkiye Kupası eleme maçları ile hazır hale gelemeye çalışacağız. Ama tabii ki yeni kurulmuş bir kadroyuz. Çok yeni oyuncularımız var, kadronun tam olarak oturmasının ligin başlangıcıyla beraber olacağını düşünüyorum.”