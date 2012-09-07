Astsubay kurşunu eri şehit etti!

Askerden önce nişanlanan Şehit İmrak'ın, 3 ay sonra düğün yapacağı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay Çarşamba gece saatlerinde Şarköy İlçesi Mürefte Beldesi Jandarma Komutanlığı’nda meydana geldi. Karakolda nöbetçi olan Astsubay Erhan Ö. bir düğünde kavga olduğu ihbarını aldı. Jandarma erlerini de yanına alan Erhan Ö. araçla kavganın olduğu düğüne gitti.

İddialara göre, Erhan Ö. düğüne giderken araçta düğündeki kavgayı havaya ateş ederek yatıştırırım düşüncesi ile tabancasının ağzına mermi verdi. Düğündeki kavganın bittiğini gören Astsubay Erhan Ö. tutanak tanzim ederek geri döndü.

BOĞAZINA İSABET EDEN KURŞUNLA ŞEHİT OLDU

Dönüş yoluna geçen Astsubay Erhan Ö. beldede faaliyet gösteren bir diskoyu kontrol ettikten sonra, tabancasının ağzındaki mermiyi boşaltmak istedi. Bu esnada tabancadan çıkan mermi araç şoförü jandarma er Mete İmrak’ın boğazına isabet etti. Kanlar içinde kalan Irmak olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şarköy Devlet Hastanesi morguna kaldırılan askerin cenazesi burada askeri savcılığın yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ASTSUBAY TUTUKLANDI

Olaydan sonra askeri savcı tarafından gözaltına alınan Astsubay Erhan Ö. “Silahımın ağzındaki mermiyi boşaltıyordum. Nasıl olduğunu anlamadım. Kazaleyin biranda oldu. Tabancadan çıkan mermi askerime isabet etti.” dedi. İfadesinin ardından askeri mahkemeye çıkartılan Erhan Ö. tutuklanarak Çorlu Askeri Cezaevi’ne konuldu.

3 AY SONRA DÜĞÜN YAPACAKTI

Kars Göle nüfusuna kayıtlı 22 yaşındaki Er Imrak’ın ailesi ile birlikte Ankara’nın Dikmen ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi. Imrak’ın Seren Balcı ile nişanlı olduğu, askerden sonra düğün yapacağı öğrenildi.

ÖZEL’DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin internet sitesinde, Jandarma Er Mete İmrak için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel imzalı bir taziye mesajı yayınlandı.