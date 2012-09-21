Galeriler Videolar
İstanbul 14°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay Daha Uzattı
AB Rusya'ya Yaptırımları 6 Ay...
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK Paylaşımı!
Fransız Komünist Partisi'nden Skandal PKK...
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda Patlama!
Ankara Valiliği Açıkladı: Tüp Deposunda...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha! Çocuk İstismarı Tutuklaması...
Metro Turizm'den Bir Skandal Daha!...
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!
Milli Kredi Derecelendirme Kuruluşu Geliyor!

Aston Martin'den Akıllı Telefon!

Ürettiği lüks spor otomobillerle tanınan Aston Martin, şimdi de akıllı telefon modeliyle karşımızda

21 Eylül 2012 Cuma 08:45
Aston Martin'den Akıllı Telefon!

İngiliz stilini yansıtan otomobilleriyle spor otomobil pazarında ayrı bir yere sahip olan Aston Martin, geleneklerini de yaşatan bir firma. Otomobillerini el ile üreten, V12 motoru halen çok seven firma dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Elbette bu hayranların tümü bir Aston Martin sahibi olacak bütçeye sahip olmadığından Aston Martin’in ürettiği hediyelik ürünler de çok ilgi görüyor. Fakat yeni ortaya çıkan akıllı telefon modeli için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.

“Aston Martin Racing” adına sahip olan akıllı telefon, farklı tasarımı ve üzerinde taşıdığı Aston Martin logosu ile dikkat çekiyor. Bunun yanında altın kaplama gibi lüks detaylar ve pilin üzerinde bile bulunan “Aston Martin Racing” yazısı bu telefonu diğerlerinden ayırıyor. Fakat isim olarak Aston Martin’in yarış ekibi telefona layık görülmüş olsa da bu telefonun performans tutkunlarını pek de memnun edemeyeceği ortada. Teknik özellikleri şu şekilde: 800 MHz tek çekirdekli işlemci, Android 2.3.6 işletim sistemi, 256MB RAM, 5MP kamera, 3.2 inç ekran.

2-3 yıl öncesinden kalma bir donanıma sahip olmasına rağmen Aston Martin Racing akıllı telefonun fiyatı 1290 ile 1590 dolar arasında değişiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Cem Korkmaz neden intihar etti? Sebebi ne
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Cem Korkmaz intihar ederek öldü hayatını kaybetti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Deniz Baykal vefat etti! Beyin ölümü gerçekleşti
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Melih Gökçek gözaltına alınıyor iddiası
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Son Dakika Deniz Baykal öldü mü? Yoğun bakımda son sağlık durumu
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Arka Sokaklar Selin öldü mü? Oya Okar diziden neden ayrıldı
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
Son Dakika İstanbul'da Okula pompalı saldırı ölü ve yaralılar var
TSK İDLİB'E GİRDİ!
TSK İDLİB'E GİRDİ!
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Son Dakika Melih Gökçek 13 Ekim'de istifa edecek
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akat Mahallesi 5.Gazeteciler Sitesi Açelya Sokak No: 25 Levent/Beşiktaş-İstanbul

+90 0212 332 24 24

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim