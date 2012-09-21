Aston Martin'den Akıllı Telefon!

İngiliz stilini yansıtan otomobilleriyle spor otomobil pazarında ayrı bir yere sahip olan Aston Martin, geleneklerini de yaşatan bir firma. Otomobillerini el ile üreten, V12 motoru halen çok seven firma dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip. Elbette bu hayranların tümü bir Aston Martin sahibi olacak bütçeye sahip olmadığından Aston Martin’in ürettiği hediyelik ürünler de çok ilgi görüyor. Fakat yeni ortaya çıkan akıllı telefon modeli için aynı şeyleri söylemek mümkün değil.

“Aston Martin Racing” adına sahip olan akıllı telefon, farklı tasarımı ve üzerinde taşıdığı Aston Martin logosu ile dikkat çekiyor. Bunun yanında altın kaplama gibi lüks detaylar ve pilin üzerinde bile bulunan “Aston Martin Racing” yazısı bu telefonu diğerlerinden ayırıyor. Fakat isim olarak Aston Martin’in yarış ekibi telefona layık görülmüş olsa da bu telefonun performans tutkunlarını pek de memnun edemeyeceği ortada. Teknik özellikleri şu şekilde: 800 MHz tek çekirdekli işlemci, Android 2.3.6 işletim sistemi, 256MB RAM, 5MP kamera, 3.2 inç ekran.

2-3 yıl öncesinden kalma bir donanıma sahip olmasına rağmen Aston Martin Racing akıllı telefonun fiyatı 1290 ile 1590 dolar arasında değişiyor.