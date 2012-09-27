Assassin's Creed 3 için heyecanlı bekleyiş

Ubisoft'un efsane serisindeki beşinci oyun için neredeyse her hafta bir iki tane görsel ya da video internete düşüyor. Her yeni oyunda biraz daha gelişen ve yenilikler eklenen oyunda bu seferki en büyük yenilik baş kahramanımız.

Yeni oyunda bir Amerikan yerlisi olan Connor'ı kontrol edeceğiz ve Amerikan kolonilerinin birleşip İngiltere İmparatorluğuna karşı özgürlükleri için yaptığı savaşta Amerikalı'lara yardım edeceğiz.

Bugün ise firma bizlere sanat çalışmalarını barındıran yep yeni görseller sundu.