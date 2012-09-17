Aslı Nemutlu’nun kazasında hapis cezası isteği

Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde antrenman yaparken 17 yaşında yaşama veda eden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun ölümüne neden oldukları gerekçesiyle Kayak Federasyonu (TKF) Başkanı Özer Ayık, antrenörler Fidan Kırbaç Özbakır, Recep Süleyman Dilik, Kayak İl Temsilcisi Nevzat Bayraktar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Konaklı'da 13-15 Ocak günleri yapılacak Alp Disiplini 1'nci Etap Yarışması'na katılmak için İstanbul'dan gelen milli kayakçı Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 günü Bayanlar Süper G pistinde antrenman yaparken kayağının ayağından çıkması sonucu tahta perdelere çarparak kaza yerinde hayatını kaybetti. Üzücü kazayı aydınlatmak için soruşturma başlatan Cumhuriyet Savcılığı, bilirkişi olarak Atatürk Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Spor Sağlık Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Fatih Kıyıcı ve aynı okuldan Yrd. Doç.Dr. Orcan Mızrak'ı atadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü Müfettişliğince düzenlenen rapora da yer veren Cumhuriyet Savcısı Hasan Dalak'ın hazırladığı iddianame 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Hazırlanan 22 sayfalık iddianamede, müşteki olarak Aslı'nın annesi Ayşe Elerman Nemutlu ile babası Ahmet Metin Nemutlu yer aldı. 'Şüpheli' olarak ilk sırada antrenör Recep Süleyman Dilik, ikincı sırada TKF Başkanı Özer Ayık, ardından antrenör Fidan Kırbaç Özbakır, Kayak İl Temsilcisi Nevzat Bayraktar yer aldı. Cumhuriyet Savcısı, tüm şüpheliler için ayrı ayrı olarak TCK'nın 85/1'inci maddesi uyarınca "taksirle ölüme neden olmak"tan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istedi.

Kusurları neler?

İddianamenin "Ölen sporcunun kazanın oluşumundaki kusur durumu" bölümünde, müfettiş, bilirkişi ve uzmanların görüşüne göre Aslı Nemutlu'nun mütefarik (birlikte) kusuru olduğu vurgulandı. "Ölen sporcunun antrenörlerinin sorumluluğu" kısmında Fidan Kırbaç Özbakır ve Recep Süleyman Dilik'in antrenman tekniğine aykırı biçimde pist oluşumu yaptıkları, sporcunun soğuk havada ısınıp ısınmadığını kontrol etmeden farklı pistte serbest kayma talimatı vermeleri nedeniyle kusurlu olduklarına kanaat getirildi. "Federasyon başkanı ve il temsilcisinin sorumluluğu" bölümünde ise kaza günü pist sınırını belirleyen çizgileri gösteren, düşen sporcunun hızını azaltmak amacı ile uygulanan aynı zamanda homoligasyon haritasında da belirtilen B tipi güvenlik ağı uygulamasının yapılmadığı, bu nedenle Konaklı Kayak Merkezi mekanik tesislerini işleten, pistlerin her gün kayak sporu için ezilme işlemini yerine getiren, bunun karşılığında telesiyej gelirlerini tahsil eden TKF Başkanı Özer Ayık ile İl Temsilcisi Nevzat Bayraktar'ın yeterli güvenlik önlemi almakta ihmal göstererek taksirli fiile gerçekleştirdikleri anlatıldı.

Spor Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından hazırlanan raporda da Aslı Nemutlu'nun ölümüne neden olan müessif olayın kaza olduğuna dikkat çekildi. Riskli olan kayak sporunda ölümlü kazaların olmasının normal olduğu açıklamalarına katılmanın mümkün olamayacağı vurgulanan raporda, faaliyete açılan 2 kilometrelik bayanlar pistinde güvenlik ağı çekilmesi gerektiği, ağın federasyona fazla bir külfet getirmeyeceğine işaret edildi.

Ayık: ''Kaza günü hiçbir faaliyetimiz yoktu''

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile gönderdiği yazılı ifadesinde TKF Başkanı Özer Ayık, kaza günü federasyonun hiçbir faaliyeti olmadığını bildirdi. Federasyonun kulüplere antrenman için pist tahsis görevi bulunmadığını anlatan Ayık, Aslı Nemutlu'nun kulübünün de çalışma yapmak için federasyondan bir talepte bulunmadığını belirtti. Yarış öncesi antrenman için yer gösterme görevinin Gençlik Hizmetleri Spor Hizmetleri İl Müdürlüğüne ait olduğunu ileri süren Ayık, koruyucu güvenlik ağlarının sadece yarışma pistlerinde ve yarışma sırasında uygulandığını söyledi.

"Tehlike sezinlesem oğlumu o pistte kaydırmazdım''

Kazayı büyük bir talihsizlik olarak nitelendiren Antrenör Fidan Kırbaç Özbakır ise müfettişlere verdiği ifadesinde, "Tehlike sezinlesem oğlumu o piste kaydırmazdım" dedi. Fidan Kırbaç Özbakır, 2011 yılının Aralık ayında aynı pistte antrenman yaptıklarını, Erzurum İl Birinciliğinin yine aynı pistte olduğunu anımsattı. Diğer antrenör Recep Süleyman Dilik de, Aslı'nın verilen talimat dışına çıkarak Yasemin'le birlikte slalom denediğini, bünye olarak zayıf olduğu için hiç olmayacak bir şeyi yaparak kendini yere atamadığını bildirdi.



















