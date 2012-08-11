Aslı, Gamze ve Nur’un Londra turu

Londra'da kaldıkları olimpiyat köyünden Westminister'a gelen milli atletler Aslı Çakır Alptekin ve Gamze Bulut ile milli tekvandocu Nur Tatar, burada İngiliz ve Londra'da yaşayan Türk vatandaşlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.



Türkiye'ye olimpiyat oyunları tarihinde atletizm dalında ilk altın madalyayı kazandıran Aslı Çakır Alptekin, olimpiyatta madalya aldıkları ve tarihi başarılara imza attıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Olimpiyat madalyası her sporcunun ulaşmak istediği en üst noktadır. Bunu biz 1500 metrede duble ile yaşadık. Avrupa Şampiyonası'nın aynısı oldu'' dedi.



''Bacaklarımıza güç geldi''



Aslı Çakır Alptekin, tüm Türkiye'nin dualarının ve desteğinin yanlarında olduğunu bildiklerini belirterek, şöyle devam etti:



''Dün akşam son turda, bütün Türkiye'nin yüreğinin ve dualarının bizimle olduğunu biliyorduk. Bunu hissettik, bunun sayesinde bacaklarımıza ekstra güç geldi ve bütün rakiplerimizi geride bıraktık.''



''Piste gömdük''



Rakiplerinin güçlü olduğunu anlatan Alptekin, ''Özellike Afrikalılar çok iyiler. Biz bunları geçtik ve piste gömdük diyebilirim. Gamze ile ikimiz bütün dünyaya İstiklal Marşımızı dinleteceğiz. Bunun onuru ve gururu içindeyiz. Bu madalyayı tüm Türkiye'ye armağan ediyoruz'' ifadelerini kullandı.



''Onların terbiyesizliği''



1500 metrede mücadele eden 2 İngiliz atletin yarış sonrası öndeki sporcular için doping imasında bulunmasıyla ilgili olarak da şampiyon atlet, şunları kaydetti:



''Meyve veren ağaç taşlanır. Bizim nasıl koştuğumuz belli. Her zaman testlere giren sporcularız, devamlı kontrol altındayız. Yarıştan önce ve sonra testlere giriyoruz. Onların terbiyesizliği, çünkü kendi ülkelerinde çok kötü derece elde ettiler. 9 ve 10. oldular, sonra da böyle çamur attılar. Onları kınıyorum. Hiç de aldırmıyorum, ben mutluyum ve şampiyonluğumun keyfini çıkarıyorum.''



''Gölgemi rakibim zannettim''



Aslı Çakır Alptekin, yarış sırasında başından geçen ilginç bir olayı da şöyle anlattı:



''Gece koştuğumuz için stadın ışıkları yanıyordu. Son 100 metrede 3 gölgem görünüyordu. Sağ tarafımdakini rakibim zannettim. Basıyorum basıyorum benimle birlikte. Gölgemi rakibim zannettim ve hızımı artırdım. Sonra ekrana baktım, ben öndeyim ve biraz rahatladım.''



Aslı, yarışın hemen bitiminde Gamze'nin kendisine ''Yine aynısı oldu'' diye bağırarak Avrupa Şampiyonası'nı hatırlattığını da sözlerine ekledi.



Gamze Bulut: ''Türkiye'ye çok güzel anlar yaşattık''



Kadınlar 1500 metre yarışında ikinci sırada yer alıp gümüş madalya kazanan Gamze Bulut ise Türkiye'ye çok güzel anlar yaşattıkları için mutlu olduğunu söyledi.



Gamze Bulut, 80 bin kişi önünde Türk bayrağı ile tur atmanın çok güzel olduğunu ifade ederek, ''Çok duygulandım, çünkü inanamıyorsunuz, şoktasınız. Kendi kendime diyorum ki ''Biz ne yaptık?'' İnanamadık. O turu attığımızda inandık. Seyircilerin bizi alkışlaması da çok güzeldi'' diye konuştu.



Genç yaşında olimpiyat ikincisi olmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Gamze, ''Tüm dünyaya İstiklal Marşı'nı Olimpiyat Stadı'nda dinleteceğiz, bunun onuru ve gururunu yaşıyoruz'' dedi.



Nur Tatar: ''Tüm Türkiye'ye armağan ediyorum''



Olimpiyat ikincisi olan milli tekvandocu Nur Tatar da çok mutlu olduğunu dile getirerek, ''Türkiye'ye bu madalyayı götürdüğüm için çok gururluyum. Çok insanın beklentileri vardı. Çok şükür madalyalara ulaştık. İnşallah en kısa zamanda da Türkiye'ye dönüp bunu kutlamak istiyorum. Tüm Türkiye'ye armağan ediyorum'' diye konuştu.



Altın madalyaya odaklandığını anlatan Nur Tatar, ''Altın madalyayı çok istiyordum. İlk olimpiyatlarım ve direkt altın almak istedim. İyi konsantre olmuştum. Büyük bir şansızlık yaşadım ve hata yaptım. Nasip değilmiş, alabileceğim maçtı çok üzüldüm. Bundan sonra inşallah altın olacak'' ifadelerini kullandı.



''Cumhurbaşkanı, Başbakan aradı''



Nur Tatar, Van'da yapılacak bir spor tesisine adının verilmesinin gündemde olduğunun hatırlatılması üzerine, ''Vanlıyım, orada böyle onurlandırılmak ve gururlandırılmak çok güzel'' dedi.



Maçından sonra kendisini birçok kişinin aradığını belirten Nur Tatar, şöyle devam etti:



''Abdullah Gül, Hayrünnisa Gül, Başbakan Erdoğan, hepsi aradılar. Ben ağladığım için çok içten konuşamadım. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun, çok güzel destek verdiler. Ringde dövüşürken onların dualarını hissettim. Gönül isterdi ki altın madalya alayım ama ikincilik de güzel bir başarı. İnşallah bir sonraki olimpiyatta altın olacak.''



Metroda büyük ilgi



Olimpiyat köyünden metroya binen Türk sporculara İngilizler de büyük ilgi gösterdi.



Olimpiyat köyü çıkışından itibaren sporculardan imza alan İngilizler, zaman zaman da birlikte fotoğraf çektirdi.



Metro ile Westminister'a giden Türk sporculara trende de ilgi büyüktü.



Westminister'da ünlü Big Ben Saat Kulesi ve London Eye önünde basın mensuplarına pozlar veren üç sporcu, burada da Londra'da yaşayan Türkler ile turistlerin ilgi odağı oldu.





