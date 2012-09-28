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Aslı Çakır: 'Şampiyon oldum, hayatım değişti'

2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin, şampiyonluk olduktan sonra hayatının değiştini söyledi.

28 Eylül 2012 Cuma 15:10
Aslı Çakır: 'Şampiyon oldum, hayatım değişti'
Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, okulun öğrencileri olan ve Londra Olimpiyatları'nda atletizmde altın madalya kazanan Aslı Çakır Alptekin ile milli sporcular Gülcan Mıngır, Halil Akkaş, Erol Bilgin'i plaketle ödüllendirdi.

DPÜ BESYO Müdürü Prof. Dr. Arslan Kalkavan, tarihi konaklarıyla ünlü Germiyan Sokağı'ndaki Ispartalılar Konağı'nda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye, Türk bayrağı ve üniversiteyi temsil anlamında gösterdikleri çaba ve başarılardan dolayı Alptekin, Mıngır, Akkaş ve Bilgin'e teşekkür etti.

Sporculara, başarılarının devamını dileyen Prof. Dr. Kalkavan, ''Bundan sonra sizler toplumun önünde olan kişiler olarak topluma örnek kişiler olacaksınız. Yeni yeni başarılara imza atacaksınız'' dedi.

Alptekin de Londra Olimpiyatları'nda 1500 metre kadınlar yarışında altın madalya kazanıp İstiklal Marşı okunduğu anda çok duygulandığını belirterek, bu sırada gözyaşlarını tutamadığını bildirdi.

Başarısının çalışmak ve inanmaktan geçtiğini dile getiren Alptekin,   “Başkaları başarabiliyorsa ben de başarılı olabilirim diyerek çalıştım ve başaracağıma kendimi inandırdım, başardım. Şampiyon olduğum andan itibaren hayatım değişti. Şampiyon olduktan sonra herkes beni tanıdı. Londra'da bile insanlar, 'Seni izledim, sen şampiyonsun' diyerek imza istedi. Türkiye'ye döndükten sonra birçok kişi mektup göndererek tebrik etti ve imzalı fotoğraf istediler. Bunlara teşekkür ederek cevap veriyorum. Türkiye'de sevgi seliyle karşılaştım. Ülkemiz insanına bu mutluluğu yaşattığım, ay yıldızlı bayrağımızı Londra Olimpiyatları'nda dalgalandırdığım ve İstiklal Marşımızı okuttuğum için çok mutluyum” dedi.

Alptekin, başarısının uluslararası alanda da ilgi gördüğünü anlatarak, çeşitli ülkelerden sporcu ve antrenörlerin, kendisinden çalışma programlarıyla ilgili bilgi istediğini ifade etti.

Daha sonra, Prof. Dr. Kalkavan tarafından milli atletler Aslı Çakır Alptekin, Gülcan Mıngır ve Halil Akkaş ile milli halterci Erol Bilgin'e birer plaket verildi.
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