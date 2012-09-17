Aslan sistem değiştirecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Manchester United maçında küçük çaplı değişiklikler yapacak. Old Trafford’da takımını tek forvetle sahaya sürmenin planlarını yapan tecrübeli teknik adam, ligdeki çift forvetli sistemi terk edip, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında en uçta sadece Umut Bulut’la gol arayacak.





Manchester United karşısında orta sahayı kalabalık tutarak oyunun kontrolünü elinde tutmak isteyen Terim, Hamit, Melo ve Selçuk üçlüsünü göbeğe yerleştirecek. Amrabat’ı sol kanatta görevlendirecek olan tecrübeli çalıştırıcı, sağ kanatta ise Elmander ile Aydın arasında bir tercih yapacak. Fatih Terim, Manchester United’a bir sürpriz daha hazırlıyor. 11 maç ceza alan ve Süper Lig’de forma giyemeyen Engin Baytar’ı 18 kişilik maç kadrosuna alacak olan Fatih Terim, bu oyuncuyu da karşılaşmanın gidişatına göre forma vermeyi planlıyor.

Kaynak: Hürriyet