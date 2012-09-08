Aslan penaltılarda yenildi

2014 Dünya Kupası elemeleri nedeniyle liglere verilen arada Galatasaray, 119. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Genoa ile ''Spagnolo Kupası''nda karşılaştı.





Luigi Ferraris Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Andrea De Marco, Maurizio Liberti, Andrea Crispo hakem üçlüsü yönetti.





Galatasaray, oyunun ilk dakikalarından itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi ve ilk yarıda mücadelenin büyük kısmı Genoa yarı sahasında geçti. Galatasaray, ilk yarıda 6 kez gole yaklaşırken, bunlardan 20. dakikada Sercan, 37. dakikada Amrabat ve 40. dakikada yine Sercan ile kaleciyle karşı karıya kaldığı pozisyonları gole çeviremedi.





Karşılaşmada ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.





Müsabakanın 58. dakikasında Melo, topu boş kaleye gönderemedi.





67. dakikada da Ceyhun'un kullandığı serbest atışta kaleci topu son anda auta çeldi.





Maçın normal süresinde iki takım da gol bulamayınca, Spagnolo Kupası'nın kazananı belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.





Penaltı atışlarında Genoa'da, Piscitella, Martinez, Kranjic, Simic, Moro,Marchiori, Sampirisi topu ağlarla buluştururken, Seymour ilk penaltı atışını gol yapamadı.





Galatasaray'da ise Yekta, Amrabat, Melo, Ceyhun, Sercan, Mertan, penaltı atışlarını gol yaparken, Çağlar ve Hüseyin topu ağlarla buluşturamayınca ''Spagnolo Kupası''nı ev sahibi Genoa kazandı.





Karşılaşmada ev sahibi Genoa, Frey, Sampirisi, Bovo (Dk. 73 Marchiori), Canini (Dk. 88 Simic), Moretti (Dk. 90 Moro), Anselmo (Dk. 80 Krajnc), Tozser (Dk. 23 Seymour), Merkel (Dk. 68 Martinez), Said (Dk. 23 Ferronetti), Jankovic (Dk. 46 Antonelli), Melazzi (Dk. 68 Piscitella), konuk ekip Galatasaray ise Ufuk, Sabri (Dk. 88 Hüseyin), Gökhan, Cris, Çağlar, Engin (Dk.24 Furkan-Dk.69 Mertan), Yekta, Melo, Ambrabat, İsmail (Dk. 46 Ceyhun) ve Sercan'la mücadele etti.





Maçın 24. dakikasında Galatasaray'da ayağına darbe alan Engin, oyuna devam edemedi ve yerini Furkan'a bıraktı.





Maçtan notlar





Maçtan önce Genoa Kulübü'nün kuruluş yıl dönümü, doğum günü şarkısıyla kutlandı.





Bu arada karşılaşma, Genoa Kulübü'nün 119. kuruluş yıl dönümüne denk gelmesinin yanı sıra 29 Ocak 1995'te AC Milan taraftarlarınca bıçaklanarak öldürülen Genoa taraftarı Vincenzo Claudio Spagnolo anısına yapılan ''Spagnolo Kupası'' adıyla oynandı.





Ev sahibi Genoa, bu yıl 15'incisi düzenlenen Spagnolo Kupası'nı kazanmış oldu.





Galatasaray'ın, Fransa'nın Olympique Lyon takımından transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Cristiano Marques Gomes ''Cris'' de bu maçta ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.





Genoa takımından Daniel Tozser, Fatih Terim'in Galatasaray'daki ikinci dönemi olan 2003 yılında Galatasaray PAF takımında forma giymişti. Tozser, yıllar sonra Galatasaray'ın karşısına rakip olarak çıktı. Tozser, teknik direktörünün kararıyla 23. dakikada yerini Seymour'a bıraktı.





Yaklaşık 37 bin kapasiteli Luigi Ferraris Stadı'nın tribünlerin büyük kısmı boş kalırken, yaklaşık 200 kadar Sarı-Kırmızılı taraftar Galatasaray'a destek verdi.



