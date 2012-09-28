Aslan Paris’te mücadele edecek

Stade Marcel Cerdan Salonu’nda iki gün sürecek turnuvada, Galatasaray Medical Park’ın yanı sıra, ev sahibi Paris Levallois, İsrail’den Maccabi Electra Tel Aviv ve Belçika’dan Belgacom Spirou Charleroi takımları yer alacak. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın ilk maçında yarın Belgacom Spirou Charleroi ile karşılaşacak ve bu maçın sonucuna göre 30 Eylül Pazar günü şampiyonluk veya üçüncülük maçı oynayacak.