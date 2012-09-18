Aslan deplasmanda kükreyemiyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabından itibaren toplam 74 maça çıkarken, deplasmanda yaptığı 37 maçta beklentilerin oldukça altında kaldı.





Bu kulvarda grup etabında itibaren çıktığı 74 maçta 19 galibiyet, 19 beraberlik ve 36 yenilgi alan ''Cim Bom''un deplasman performansı taraftarlarını mutlu etmedi. Bu maçlarda toplam 73 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 115 gol gördü.





Deplasmanda yaptığı 37 maçta ise yalnızca 3 kez galip gelebilen Galatasaray, 26 maçta rakiplerine boyun eğdi ve 8 karşılaşmayı eşitlikle tamamladı. Deplasman maçlarında attığı 27 gole karşılık ise ''Cim Bom'', ağlarında 75 gole engel olamadı.





Hertha Berlin, Nantes ve Lokomotiv Moskova'yı yendi





Galatasaray'ın grup maçlarından itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti aldığı ekipler, Hertha Berlin, Nantes ve Lokomotiv Moskova oldu.





1999-2000 sezonunda Alman ekibi Hertha Berlin'i deplasmanda 4-1'le geçen Sarı-Kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonu ilk grup etabında Fransa temsilcisi Nantes'ı 1-0, 2002-2003 sezonunda da yine ilk grup etabında Rusya'dan Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti.





Deplasman karnesi





Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabından itibaren yaptığı deplasman maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:





Sezon Rakip Tur Sonuç





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1993-94 Barcelona Grup 0-3





Spartak Moskova Grup 0-0





Monaco Grup 0-3





1994-95 Barcelona Grup 1-2





Manchester United Grup 0-4





Göteborg Grup 0-1





1997-98 Borussia Dortmund Grup 1-4





Parma Grup 0-2





Sparta Prag Grup 0-3





1998-99 Juventus Grup 2-2





Athletic Bilbao Grup 0-1





Rosenborg Grup 0-3





1999-00 Hertha Berlin Grup 1 4-1





Milan Grup 1 1-2





Chelsea Grup 1 0-1





2000-01 Monaco Grup 1 2-4





Sturm Graz Grup 1 0-3





Glasgow Rangers Grup 1 0-0





Milan Grup 2 2-2





Paris Saint Germain Grup 2 0-2





Deportivo La Coruna Grup 2 0-2





Real Madrid Çeyrek Final 0-3





2001-02 Lazio Grup 1 0-1





PSV Eindhoven Grup 1 1-3





Nantes Grup 1 1-0





Roma Grup 2 1-1





Barcelona Grup 2 2-2





Liverpool Grup 2 0-0





2002-03 Lokomotiv Moskova Grup 1 2-0





Barcelona Grup 1 1-3





Club Brugge Grup 1 1-3





2003-04 Juventus Grup 1 1-2





Real Sociedad Grup 1 1-1





Olympiakos Grup 1 0-3





2006-07 Bordeaux Grup 1 1-3





Liverpool Grup 1 2-3





PSV Eindhoven Grup 1 0-2