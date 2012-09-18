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Aslan deplasmanda kükreyemiyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi (H) Grubu ilk maçında yarın Manchester United'a konuk olacak Galatasaray'ın bu kulvardaki deplasman performansı oldukça kötü.

18 Eylül 2012 Salı 11:15
Aslan deplasmanda kükreyemiyor!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabından itibaren toplam 74 maça çıkarken, deplasmanda yaptığı 37 maçta beklentilerin oldukça altında kaldı.

Bu kulvarda grup etabında itibaren çıktığı 74 maçta 19 galibiyet, 19 beraberlik ve 36 yenilgi alan ''Cim Bom''un deplasman performansı taraftarlarını mutlu etmedi. Bu maçlarda toplam 73 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 115 gol gördü.

Deplasmanda yaptığı 37 maçta ise yalnızca 3 kez galip gelebilen Galatasaray, 26 maçta rakiplerine boyun eğdi ve 8 karşılaşmayı eşitlikle tamamladı. Deplasman maçlarında attığı 27 gole karşılık ise ''Cim Bom'', ağlarında 75 gole engel olamadı.

Hertha Berlin, Nantes ve Lokomotiv Moskova'yı yendi

Galatasaray'ın grup maçlarından itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasman galibiyeti aldığı ekipler, Hertha Berlin, Nantes ve Lokomotiv Moskova oldu.

1999-2000 sezonunda Alman ekibi Hertha Berlin'i deplasmanda 4-1'le geçen Sarı-Kırmızılı ekip, 2001-2002 sezonu ilk grup etabında Fransa temsilcisi Nantes'ı 1-0, 2002-2003 sezonunda da yine ilk grup etabında Rusya'dan Lokomotiv Moskova'yı 2-0 mağlup etti.  

Deplasman karnesi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup etabından itibaren yaptığı deplasman maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon       Rakip              Tur        Sonuç

------------------------------------------------

1993-94  Barcelona            Grup         0-3

         Spartak Moskova      Grup         0-0

         Monaco               Grup         0-3

1994-95  Barcelona            Grup         1-2

         Manchester United    Grup         0-4

         Göteborg             Grup         0-1

1997-98  Borussia Dortmund    Grup         1-4

         Parma                Grup         0-2

         Sparta Prag          Grup         0-3

1998-99  Juventus             Grup         2-2

         Athletic Bilbao      Grup         0-1

         Rosenborg            Grup         0-3

1999-00  Hertha Berlin        Grup 1       4-1

         Milan                Grup 1       1-2

         Chelsea              Grup 1       0-1

2000-01  Monaco               Grup 1       2-4

         Sturm Graz           Grup 1       0-3

         Glasgow Rangers      Grup 1       0-0

         Milan                Grup 2       2-2

         Paris Saint Germain  Grup 2       0-2

         Deportivo La Coruna  Grup 2       0-2

         Real Madrid          Çeyrek Final 0-3

2001-02  Lazio                Grup 1       0-1

         PSV Eindhoven        Grup 1       1-3

         Nantes               Grup 1       1-0

         Roma                 Grup 2       1-1

         Barcelona            Grup 2       2-2

         Liverpool            Grup 2       0-0

2002-03  Lokomotiv Moskova    Grup 1       2-0

         Barcelona            Grup 1       1-3

         Club Brugge          Grup 1       1-3

2003-04  Juventus             Grup 1       1-2

         Real Sociedad        Grup 1       1-1

         Olympiakos           Grup 1       0-3

2006-07  Bordeaux             Grup 1       1-3

         Liverpool            Grup 1       2-3

         PSV Eindhoven        Grup 1       0-2
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