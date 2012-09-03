Aslan’da savunmaya dört aday

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği futbolcu listesini gece 01.00'a kadar UEFA'ya bildirmek zorunda olan G.Saray'ı transferde hareketli bir gün bekliyor. Sarı-kırmızılıların gece saatlerine kadar dört adaydan birini alarak transferi bitirmesi bekleniyor. Cimbom, adayları arasındaki Wolfsburg'un 23 yaşındaki Danimarkalı stoperi Simon Kjaer ve kulübü ile anlaştı. Bu oyuncuyu cepte tutan sarı-kırmızılıların öncelikli adayı ise Manchester City forması giyen Kolo Toure. Bu transferde sorun, teknik direktör Mancini'nin 31 yaşındaki Fildişiliyi bırakmak istememesi. Terim de dünkü basın toplantısında Kolo Toure ile ilgilendiklerini açıkladı. Panathinaikos forması giyen 33 yaşındaki Boumsong da ismi geçenlerden biri.





Tecrübeli Boumsong da listede

İki sezon İngiltere, bir sezon İtalya deneyimi olan Kamerunlu, 2010'da transfer olduğu Panathinaikos'tan önce üç sezon Lyon forması giymişti. Sarı-Kırmızılılar'ın son alternatifi ise Blackburn Rovers'ın 1988 doğumlu sol beki Martin Olsson... Fatih Terim bu transferle hem Hakan Balta'yı yedeklemek, hem de Balta'yı stoper alternatiflerinden biri haline getirmenin peşinde. Ujfalusi'nin sürpriz sakatlığıyla defansa takviye ihtiyacı doğan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde faydalanabilmek için bu dört isimden birini gece 01.00'e kadar bitirmenin peşinde.





4 maçta duran toptan 5 gol yediler

Tomas Ujfalusi'nin uzun süreli sakatlığı sonrası savunmanın ortasında görev yapan Dany ve Semih, Bursaspor maçının ilk yarısında kaptırdıkları toplarla taraftarlarına soğuk terler döktürdü. Dany iki, Semih bir kere topu rakibine atarak kendi kalesinde tehlike yarattı. Öte yandan sezonu Süper Kupa'da Fenerbahçe ile yaptığı maçla açan Galatasaray, o tarihten bu yana oynadığı 4 resmi karşılaşmada 5 duran top golü yiyerek savunmada kırmızı alarm verdi.

Kaynak: Sabah