Aslan Antalya’da coşkuyla karşılandı

Yarın Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak Galatasaray, Antalya'ya geldi.





Antalya Havalimanı CIP salonundan çıkış yapan sarı kırmızı kafileyi, Antalya Galatasaraylılar Derneği üyesi 40 taraftar ile Galatasaray Futbol Okulu'nda eğitim gören 30 minik futbolcu karşıladı. Galatasaray kafilesi ile birlikte futbol şube sorumlusu Abdurrahim Albayrak, ikinci başkan Ali Dürüst, yönetim kurulu üyeleri Celal Gürcan ve Necati Demirkol da geldi.





Çiçek ve tezahüratlarla karşılanan futbolcular ile teknik direktör Fatih Terim'in moralinin yüksek olduğu gözlendi. Bazı taraftarlar da futbolculara çeşitli hediyeler verdi. Antrenmanda sakatlanan Sabri'nin, sakatlık sonrası Antalya kafilesinden çıkarıldığı belirtildi.





Galatasaray'ın Antalya kafilesinde, geçirdiği ameliyat sonrası uzun süre sahalardan uzak kalacak Ujfalusi ve bugünkü idmanda sakatlanan Sabri Sarıoğlu'nun yanı sıra, yeni transfer Furkan Özçal ile Gökhan Zan, Ceyhun Gülselam, Milan Baros ve Sercan Yıldırım bulunmuyor.