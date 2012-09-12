Aslan’a yakın takip

Şampiyonlar ligi’nde H Grubu’nda Galatasaray’ın grubunda bulunan Manchester United, sarı kırmızılılarla 19 Eylül’de oynayacakları maç öncesinde çalışmalara başladı. Sarı-Kırmızılılar hakkında bilgi edinmek isteyen İngiliz ekibinin Menajeri Sir Alex Ferguson, kardeşi Martin’e görev verdi.

Kardeş Ferguson, Galatasaray-Bursaspor maçında aldığı notlarda, Sarı-Kırmızılılar'ın savunmasında problem olduğunu ifade ederek, defans kurgusu nedeniyle kolay gol atabileceklerini belirtti.





Sessiz sedasız bir şekilde maçı takip eden, dikkat çekmeyen Martin Ferguson, abisine aktardığı bilgilerde, Old Trafford’da oynanacak maçın kolay geçeceğini ifade etti.

Galatasaray’ın savunmasında verdiği açıkların önemli olduğunu kaydeden kardeş Ferguson, Cris transferinden sonra bir kez daha Türkiye’ye gelecek.

Sarı-Kırmızılılar'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçı takip edecek olan Ferguson, Cris’in transferinden sonra savunmadaki değişimi rapor edecek.

Kaynak: Ali Naci Küçük / Hürriyet