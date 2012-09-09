Aslan’a Dany şoku

Stoper sıkıntısı çeken ve bu yüzden Cris’i alan Galatasaray’da Dany’nin Dakar’da devam eden Kamerun Milli Takımı’nın kampında sakatlık geçirdiği öğrenildi.

Milli Takım kampları teknik adamlar için en çok endişe duyulan yerlerden biridir. Nedeni ise sakatlık endişesidir.

İşte bunlardan birisi G.Saray’da yaşandı. Bedimo ile girdiği pozisyon sonrası sakatlanan Dany, teknik direktör Lavagne tarafından soyunma odasına gönderildi. Dany’nin kesin durumu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Habertürk