Aslan’a 2 gün izin

Bilindiği gibi Galatasaray, dün akşam 119. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Genoa ile 'Spagnolo Kupası'nda karşılaşmıştı. Sarı-Kırmızılı ekip, Genoa ile oynadığı hazırlık maçını 0-0 sona eren normal sürenin ardından geçilen penaltı atışları sonunda 7-6 kaybetmişti.





Engin ilk 11 başladı ama...





Erzurum'da Fenerbahçe ile oynanan Süper Kupa Finali'nde hakem Cüneyt Çakır'a saldıran ve yakasına yapışıp iteleyen, gördüğü kırmızı kartın ardından çıkışta da 4. hakem Süleyman Abay ve Fenerbahçe taraftarlarına küfür ettiği için 11 maç ceza alan Engin Baytar maça ilk 11'de başladı.





Ancak, maçın 24. dakikasında Galatasaray'da ayağına darbe alan Engin, oyuna devam edemedi ve yerini transferin son gününde Kayserispor'dan alınan Furkan'a bıraktı.

Cris ve Furkan ilk kez oynadı





Galatasaray'ın, Fransa'nın Olympique Lyon takımından transfer ettiği Brezilyalı savunma oyuncusu Cristiano Marques Gomes 'Cris' de bu maçta ilk kez Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Engin'in yerine oyuna giren Furkan da ilk kez Galatasaray formasını terletti.





Öte yandan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Medical Park Antalyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 10 Eylül Pazartesi günü, PTT 1. Lig ekiplerinden Kartalspor ile özel maç yaparak devam edecek.