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Aşkı bitiren 8’li

Sevgilinizi çok seviyorsunuz, her dakikanızı onunla geçirmek istiyorsunuz, peki hanımlar kabul! Fakat onların düşünceleriyle bizimkisi çok farklı. Sizin çok hoşlandığınız bazı şeyler onların hiç hoşuna gitmiyor olabilr.Buyrun bunlara birlikte bakalım

21 Eylül 2012 Cuma 12:54
Aşkı bitiren 8’li

Seks yapmak için çok acele etmek

İlişkiniz yeni başladıysa sizi tanımasına, onu tanımaya biraz zaman verin. Unutmayın erkekler kadınları sürekli çözmek isteyecekleri bir bulmaca gibi gördüklerinde çekici bulurlar. 

Hayatınızın her detayını anlatmak

Erkeklerin çok fazla konuşmaktan hoşlanmadığını hepimiz biliyoruz. Hele konuşma sırasındaki detayların fazlalaşmasından hiç hoşlanmıyorlar. Bu konuda aman dikkat!

Sürekli irtibatta olmak

Aramak, mesaj göndermek, e-posta yazmak erkekleri bir süre sonra bıktırabilir. Sürekli hayatını kontrol ediyormuşsunuz gibi hissetmesine sebep olmamaya dikkat edin.

Karıştırmak ve araştırmak

Cep telefonunun, bilgisayarının, çantasının, dolabının, evinin ve ceplerinin karıştırılması bir erkeği en hızlı soğutan şeylerdendir. Sakın bunu yapmayın!

Sahte orgazmlar

Erkekler her zaman olmasa bile bir kadının gerçekten orgazm olup olmadığını anlayabiliyorlar. Özellikle de o kadınla birden fazla defa cinsel ilişkiye girdiyse ve kadının gerçek orgazmına şahit olduysa.

Değişmesini beklemek

Kendimizi değiştirebiliyor muyuz? Neden sevdiğiniz, hoşlandığımız adamları değiştirmeye çalışıyoruz? Onu olduğu gibi kabul etmeye çalışsak biraz çok daha mutlu olabileceğiz.

Kendinden vazgeçmek

Tüm hayatını ilişkisine göre ayarlayan ve ona göre hareket eden bir kadına erkekler daha az saygı duyuyor. Kadının kendine ait seçimleri, arkadaşları, hobileri, kararları ve prensipleri olması bir erkek için o kadar etkileyici bir durum ki, inanamazsınız!

Hayatını kısıtlamak

Eğer bir erkeğin sevdiği şeyleri yaptığı, arkadaşları ile geçirdiği zaman ve özellikle maç seyrettiği bir zaman dilimini elinden almaya çalışıyorsanız, ilişki onun için bitmeye doğru gidiyordur.

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