Askerlik yapan paşa oğluna inceleme

Habertürk Gazetesi'nden Yasemin Güneri'nin haberine göre, eski Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Hizmetleri Komutanı, emekli Tabip Tuğgeneral Şahin Tarlan'ın oğlu Kıvanç Tarlan, askerliğini Hakkari'de yaptı. Kıvanç Tarlan göz doktoru olduğu için yedek subay kadrosuna alındı ve geçen yıl kasım ayında birliğine teslim oldu. Dağıtımı Hakkari'ye çıktı ve vatani görevini yapmaya başladı.

GENELKURMAY'DAN RAPORLARA İNCELEME

Kıvanç Tarlan, askerliğinin son iki ayında rapor alınca dikkat çekti. Babası, TSK Sağlık Hizmetleri'nin eski komutanı Şahin Tarlan'ın yayımladığı bir 'emir' yazısında, ''Görevi başındaki hiçbir asker, izne gitse bile ameliyat olmayacak'' şeklinde ifade kullandığı iddia edildi. Genelkurmay inceleme başlattı. Soruşturma açılıp açılmayacağına savcılık karar verecek.

'GURUR DUYUYORUM'

Kıvanç Tarlan, rahatsızlığından dolayı izindeyken Merkez Komutanlığı'na başvurduğunu ve oradan aldığı sevkle Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde tedavi olduğunu belirterek, ''Ben zaten askerlik görevimi icra ettim. Hastanede yatarak tedavi gördüm. Terhisten sonra Erzuurm Horasan'da mecburi hizmete başlayacağım. Ben, özel bir hastalık geçirdim. Plastik cerrahi ile ilgili bir ameliyat oldum. Konumum itibarıyla yani babamın paşa olması dolayısıyla böyle bir iddia ortaya atılmış olabilir. Babamın durumu benim rahatsızlığımı tedavi ettirmeme engel olmamalı. Ben de doktorum. Ben o bölgede askerlik yapmayı zaten istiyordum. Kısmet oldu. Güzel bir deneyim oldu. Hakkari'de askerlik yaptığım için gurur duyuyorum'' dedi.

GEÇEN YIL EMEKLİ EDİLDİ

Kıvanç Tarlan'ın babası Şahin Tarlan, geçen yılki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında emekliye ayrılmıştı.