10 Askerimizin katilleri belirlendi !

İstihbarat birimleri Bingöl'de 10 askerin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren 2'si kadın 7 kişilik PKK'lı grubun başında Suriyeli 'Rojhat' kod adlı Vurya Muhammedi'nin olduğunu belirledi.



Yetkililer, aynı grubun Pazar günü Karlıova'da 8 polisin şehit edildiği saldırıyı da gerçekleştirdiklerini söyledi.



Yetkililer, saldırı sonrası kaçan bu grubun etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan geniş kapsamlı operasyonun sürdüğünü belirtti.



Bingöl saldırısıyla ilgili 2 gözaltı



Bingöl'deki saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Gözaltına alınan 2 zanlının saldırıyı gerçekleştiren teröristlere gözcülük yaptığı iddia ediliyor.



Bingöl'deki saldırıyla ilgili görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda, olaydan sonra kaçan 06 BJ 4498 plakalı Audi marka aracın plakasının sahte olduğu, plakanın Ankara' da 1998 model Tofaş marka bir araca ait olduğu ortaya çıktı.