25 askerimiz 650 lira için şehit oldu

Afyon’da 25 askerimizin mühimmatın patlaması sonucu şehit olmasının arkasında yaklaşık 650 lira olan 1 günlük nakliye ücretinin ödemekten kaçınılması, tedbirsizlik ve dikkatsizlikten kaynaklandığı değerlendirildi.



Genelkurmay Başkanlığı Lojistik Komutanlığı görevinde bulunan emekli bir general olayın perde arkasını Sözcü’ye anlattı. İşte o ayrıntılar:



NATO STANDARDINA UYGUN

“Afyon’da mühimmat komutanlığı var ve başında da bir tuğgeneral görev yapıyor. Mühimmat depolarının hepsi NATO standartlarına uygun ‘İGLO’ tipi mühimmat depolarıdır. Bu deopolar NATO’nun belirlediği kriterlere göre yapılmış, güvenliği yüzde 100 olan yerlerdir. Hava harekatına, patlamaya karşı ‘BLAST’ etkisine karşı korumalıdır.



AMPULU BİLE FARKLI

Bu depoların içinde elektrik tesisatı vardır ancak elektrik tesisatı bizim normal olarak kullandığımız tesisattan farklıdır. Ampulleri bile değişiktir. Dolayısıyla elektrik enerjisinin mühimmat üzerinde şelale yapması mümkün değildir.



ESKİ ÜRETİM OLSA BİLE

Buradaki olay: Susurluk’tan mühimmat gelmiş. Bunlar açıkta değil sandıklarda getirilir. İçinde 10-20-30 yıl önce imal edilmiş mühimmat da olabilir. Bunlar her zaman korumalı sandıklardadır. Özellikle küçük çaplı mühimmat ‘Hermetikli’ sandıklarda tahta kasa içerisinde getirilir. Bu sandıkların içi sacla kaplıdır. Bunun yanında patlayıcılar yine özel olarak sarılıp sandığa yerleştirilir.



GÖVDE AYRI, FÜNYE AYRI

Daha çok el bombalarının patlaması üzerinde duruluyor. Ancak şu bilinmelidir ki el bombalarının gövdesi ayrı, fünyesi ayrı olarak sandıklarda olur. Daha çok el bombaları patladı deniliyor. Çok sayıda el bombası gövdesinin etrafa saçılması nedeniyle bu değerlendirme yapılıyor. Eğer el bombası patlamış olsa o gövdenin parça tesirli olarak dağılması gerekirdi. Görüldüğü gibi el bombaları bütün halinde durduğuna göre gövdeye fünyenin takılı olmadığı anlaşılıyor.



SİVİL ARAÇLA TAŞINIR

Türk Silahlı Kuvvetleri Ulaştırma Yönergesi’ne göre bu tür nakliyat sivil kamyon ve sivil şoförle yapılır. Yol güvenliği için her ilin jandarma ve emniyetine şifreli olarak bilgi verilir, güvenli olarak gidişleri sağlanır.



Cephanelerin eski miatlı olanlarının birkaçında kimyasal reaksiyon da oluşabilir ya da sandığın sert olarak yere bırakılması da sürtüşmeden dolayı patlama etkisi yapabilir. Görevliler kimyasal reaksiyonu fark edemeyebilir. Bunlar soruşturma sonucu daha net olarak ortaya çıkacak.



NEDEN GECEYE KALDI?

Sivil araçlara günlük nakliye ücretleri ödenir. Eğer bunlar akşam saatinde geldiyse bir gün daha nakliye ücreti ödememek için boşaltılır. Bu araçlardaki boşaltma işlemini askerler yapar. Çünkü hiçbir komutanlıkta sivil görevli çalıştırılması, mühimmatın siviller tarafından indirilmesi ve bir gün daha nakliye ücreti verilmesi için ödenek verilmez. Komutanlık ilave nakliye ücreti ödememek için gelen mühimmatı gece indirtmiştir.



UZMANI YAPAR

Mühimmatın indirilmesinde genelde uzman personel kullanılır. Ancak o saatte yeterli personel bulunmaması nedeniyle mühimmat indirilmiştir.



ACİL DURUMLARDA

Bombaların sabaha bırakılmamasının bir başka nedeni de acil bir görev durumu dikkate alınarak sabah beklenmeden bu yola da başvurulur. “



Bu konuda yürütülen araştırmalarda sabotaj ihtimali de göz ardı edilmiyor. Daha once Kırıkkale barut fabrikasında Elmadağ fişek patlamasında patlamalar meydana gelmiş Kırıkkale’deki patlamanın sabotaj sonucu gerçekleştirildiği anlaşılmıştı.