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Askeri cephanelikte patlama

Afyonkarahisar’ın Ataköy Kışlacık Köyü’nde konuşlu 500. İstihkam Ana Komutanlığı Deposu’nda meydana gelen patlamada 25 asker şehit oldu.

06 Eylül 2012 Perşembe 10:10
Askeri cephanelikte patlama

 

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndan yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar'daki patlamada 25 asker şehit oldu. 

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "05 Eylül 2012 tarihinde saat 21.15 sıralarında, Afyonkarahisar’da konuşlu Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığına bağlı Mühimmat Depo Komutanlığında, el bombalarının depolandığı bir cephanelikte yapılan çalışma esnasında, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen PATLAMA  sonucunda, 25 askerî personel şehit olmuş, 4 askerî personel hafif şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili idari ve adli soruşturmaya başlanmıştır. Elim olay sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve meslektaşlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞAN OLAY

Türkiye’yi sarsan patlama Afyonkarahisar’da dün saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ataköy’deki 500. İstihkam Ana Depo Komutanlığı Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’ndaki mühimmat deposunda erler, erbaşlar, astsubaylar ve subaylar 4-5 gündür mühimmat tasnifi yapıyordu. Ancak bu tasnif sırasında bir el bombasının patlamasının ardından patlamalar meydana geldi.  Kent merkezine yakın kışladaki patlama, çevrede deprem korkusu yarattı. Afyonlular kendilerini dışarıya attı. Çok sayıda evin camları kırıldı. Kışlaya yakın evlerin tamamı boşaltıldı. Kentte elektrik kesintisi oldu. Ama bilançonun ağırlığı gün ışıyınca ortaya çıktı. Sayım yapan ekipteb aralarında subayların da bulunduğu 25 askerimiz şehit düşmüştü  

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