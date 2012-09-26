Askerden hemşireye tecavüz girişimi!

Diyarbakır'da askerlik yapan H.B., Çocuk Hastanesi'nde hemşire Ş.M.yi tuvalette rehin aldı. Hemşire Ş.M.'yi taciz eden ve tecavüze yeltenen er H.B.'yi vatandaşlar etkisiz hale getirdi.

Habertürk'ün haberine göre, Diyarbakır'da vatani görevini yapan 21 yaşındaki er H.B. psikolojik sorunları nedeniyle Asker Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede işlemlerini tamamlayan H.B., karşıda bulunan Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne gitti. Hastanede görevli hemşire Ş.M.'yi bayanlar tuvaletine kadar takip eden H.B., tuvaletin kapısını kapattı. Hemşire Ş.M.'nin ağzını kapatarak taciz eden H.B., tecavüze kalkıştı. H.B.'nin elini ısıran Ş.M. çığlık atınca, yardıma vatandaşlar koştu. Dışarıya çıkarılan H.B.'yi erkek hastalar dövdü. Linç edilmek istenen asker H.B.'nin yardımına hastane polisi yetişti. Gözaltına alarak linç edilmekten kurtarılan H.B. kanayan kaşı ve başına pansuman yapıldıktan sonra Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Saldırıya uğrayan genç hemşire Ş.M, kendisine saldıran kişiden şikayetçi oldu.

Polis, H.B'nin tedavi amaçlı Asker Hastaneye gittiğini, tedavisinin sürdüğü sırada hastaneden çıkarak Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne girdiğini kaydetti.

Gözaltında bulunan H.B.'nin ifadesinin alınması için Merkez Komutanlığı'ndan görevliler beklendi. H.B. ifadesini ardından yarın Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilecek.