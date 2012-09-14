Aşık çok mutlu

Ömer Aşık, FIBA.com’a yaptığı açıklamada, NBA’de oynama kararı aldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, ”Buraya geldiğimde tek hedefim maçlara ilk 5 başlamaktı. Bu yüzden Houston Rockets’ta bunu yapacağım için mutluyum. Biliyorum ki hücum anlamında hala bazı eksiklerim var fakat kendime inanıyorum. Her gün daha da fazla çalışarak kendimi geliştirebileceğimi biliyorum” dedi.

Geçen sezon forma giydiği Chicago Bulls’ta kendisini fazla gösteremediğini dile getiren Ömer Aşık, ”Maçlar sırasında çok geriliyordum. Benden istenileni yerine getiriyordum, o kadar. Şimdi ise Kevin McHale gibi zamanın en iyi pota altı oyuncularından biriyle çalışacağım için çok mutluyum. Oyunumu geliştirebilmek adına ondan öğreneceğim çok şey var” diye konuştu.