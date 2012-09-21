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Asgari ücrete vergi kesintisi

Yıllardır tartışılan ‘asgari ücretten vergi alınmaması’ konusu hayata geçiyor. AK Parti, CHP, MHP ve BDP’nin uzlaşmasıyla yeni Anayasa’nın sosyal güvenlik ve adil ücret maddesine ‘asgari ücretten vergi alınamaz’ maddesi konuldu.

21 Eylül 2012 Cuma 10:33
Asgari ücrete vergi kesintisi

 

Asgari ücretten vergi alınmaması, yeni Anayasa ile hayata geçirilecek.

"Sosyal güvenlik ve adil ücret hakkı" maddesinin ele alındığı yazım komisyonunda, BDP’nin önerisine AK Parti, CHP ve MHP’nin de destek vermesiyle sağlanan sürpriz anlaşma ile "asgari ücretten vergi alınmaz" hükmü, yeni anayasa metnine girdi.

Vatan'ın haberine göre, TBMM Uzlaşma Komisyonu bünyesinde oluşturulan ve AK Parti’den Ahmet İyimaya, CHP’den Süheyl Batum, MHP’den Oktay Öztürk ile BDP’den Sırrı Süreyya Önder’in görev yaptığı yazım alt komisyonu dünkü toplantısında, “Çalışma, sosyal güvenlik ve adil ücret hakkı” ile “Devletin Ekonomik ve sosyal görevlerinin sınırı” başlıklı maddeleri ele aldı.

 

AK Parti ve MHP’nin devletin ekonomik ve sosyal yükümlülüklerini “ekonomik yeterliliği ölçüsünde” yerine getirmesini öngören mevcut anayasa hükmünün korunmasını istediği toplantıda, CHP ise devletin, eğitim, sağlık, konut, eğitim haklarıyla ilgili yükümlülüklerinden mali kaynaklarının yetersizliğini ileri sürerek kaçınamayacağının açık biçimde madde metnine yazılmasını talep etti. Taraflar arasında görüş birliği sağlanamayınca konuyla ilgili üst komisyonun karar alması görüşü benimsendi.

“İş güvenliği ve adil ücret hakkı” maddesinin görüşülmesi sırasında ise partiler arasında sürpiz bir anlaşma sağlandı. BDP’nin asgari ücretin vergi dışı bırakılması önerisine AK Parti, CHP ve MHP’nin de destek vermesiyle, “asgari ücretten vergi alınmaz” hükmü yeni anayasa metnine girdi. Komisyonda, “Herkes çalışma, dinlenme, insan onur ve haysiyetine uygun yaşam sürdürmesini sağlayacak düzeyde bir adil ücret hakkına sahiptir. Hiçkimse yaşına ve gücüne aykırı işte çalıştırılamaz. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adil bir ücret elde etmek, sosyal yardımlardan yararlanmak, yaşam düzeyini yükseltmek ve çalışanları ve işsizleri korumak, işsizliği önlemeye elverişli bir ekonomik ortam yaratmak, iş güvenliğini korumak için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ekonomik durumu gözönünde bulundurulur. Asgari ücretten vergi alınamaz” fıkraları üzerinde mutabakat sağlandı.

PARA KİME KALACAK?
Brüt asgari ücret 940.50 lira, neti 739.79 lira. Asgari ücrette 200.71 liralık kesinti yapılıyor. Kaldırılacak vergi tutarı 125 liraya denk geliyor. Peki bu kime yarayacak? 125 lira işçiye mi verilecek, işverende mi kalacak yoksa iki taraf arasında paylaştırılacak mı? Bunların cevabını devletin izleyeceği politika belirleyecek.

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