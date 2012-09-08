Asansörde yakayı ele verdiler

3 genç bir kafeteryanın camını açıp içeriye girdi. İşyerinin güvenlik kamerasına bez takarak görüntüyü engelleyen şüpheliler, çevrede devriye gezen sivil polis ekiplerini farkedince bahşiş kutusunu içindeki parayla birlikte alıp kaçtı.
Şüpheliler, 6 katlı işhanına girerek saklandı. Şüphelilerin demir kapıyı içeriden kapatması üzerine polis içeri giremedi. İşhanında işyeri bulunan bir kiracıya ulaşarak kapının anahtarını alan polis, kapıyı açarak içeri girdi. 6 katlı binayı el feneriyle didik didik arayan ekipler, şüphelilere ulaşamayınca gözler işhanının asansörüne çevrildi. Polis 3 kişinin asansörde saklandığını belirledi. Sürekli asansörle bir aşağı, bir yukarı çıkarak polisten kaçmaya çalışan şüpheliler, yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonunda yakalandı.