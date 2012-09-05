ASALA-PKK el ele

Azerbaycan'ın Macaristan'daki Budapeşte Büyükelçiliği'ne terör örgütü ASALA tarafından Türkçe kaleme alınmış bir tehdit mektubu gönderildi. Macaristan'dan ülkesine iade edilen Azerbaycanlı subay Ramil Seferov'ın affedilmesine tepki olarak yazılan mektupta, Azerbaycan diplomatları, yurtdışındaki Azerbaycanlı öğrenciler, iş adamları ve diaspora örgütleri hedef olarak gösterildi.

Ölüm tehditlerinin yer aldığı mektupta, "PKK'nın silahlı hareketine destek ve direktif vererek Türklerden intikamın fazlasıyla alındığı" ifadesine yer verildi.